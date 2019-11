La Moudjahida Tayeb-Brahim Fatiha, dite Djamila : Elle rejoint le maquis à 16 ans

Le poids de l’âge, les séquelles des blessures contractées au cours d’un accrochage et les vicissitudes de la vie ont pesé naturellement sur la dame considérée aujourd’hui par le commun des citoyens pour l’exemplarité de son comportement et l’honnêteté de sa conduite qui ont été dictée, à vrai dire, par l’éducation des parents et l’authenticité de ses racines. Issue d’une famille où l’amour de la terre et l’attachement à une religion se conjuguaient parfaitement pour imposer une démarche et un rythme ou tout bonnement un mode de vie guidé par les valeurs et les traditions des Frayhias, cette tribu d’El Gaâda à quelques encablures de la ville de Sig. Un foyer de nationalisme où les noms composés n’en faisaient qu’une famille unie et solidaire, constamment au service des démunis au gré d’une zaouia qui pour le récit du Coran a été érigée pour accueillir les jeunes de différents horizons.

Tayeb-Brahim, Zeddour-Brahim, Adda-Brahim, Sahraoui-Brahim et autres, ces noms évoquaient sûrement une certaine notoriété et une résistance à l’image du jeune intellectuel et chahid Zeddour-Brahim Belkacem dont l’un des boulevard de la capitale porte fièrement son nom… Et la moudjahida Tayeb-Brahim Fatiha, dite Djamila, n’a guère failli à l’exception pour se conformer au pli et rejoindre le maquis à 16 ans. L’histoire de cette combattante suscite la méditation et mérite davantage une exploration pour renseigner sur la foi et l’engagement de la femme de l’Algérie profonde. Effectivement, elle reste éloquente au vu de ce parcours, de cette bravoure et de cette conviction d’une jeune fille ayant rejeté l’ordre de l’oppression et de l’injustice. Son père El Hadj, qui était un propriétaire terrien, est venue s’installer à Sidi Bel-Abbès dans les années 1940 — âpres avoir été «pourchassé» par les forces de l’occupation pour ses activités militantes, car il était partisan du PPA et du MTLD — pour s’occuper de sa petite famille et élever ses sept enfants. D’une période faste à la précarité, cette cellule familiale ne pouvait compter que sur l’effort et le travail de ses membres pour subvenir à ses besoins.

Fatiha, après des études primaires, devait être recrutée comme assistante infirmière chez un médecin privé de confession juive, M. Bensimon, pour participer à la prise en charge des besoins de sa famille, dont la mère était la fille du premier enseignant coranique de la cité de la Mekkerra, Si El Bachir Zaoui… Elle avait juste 15 ans et graduellement s’informa sur la lutte de la Révolution, puis s’engagea et s’infiltra dans des réseaux de soutien à la lutte de Libération.

Quelques mois seulement ont suffi à la jeune militante pour s’aguerrir et de tisser des liens en attendant le feu vert des responsables de la zone 5 quant à son engagement. C’est au milieu de l’année 1959 que le signal a été donné permettant à Fatiha de rejoindre les monts de Tessala en possession d’un lot de médicaments et d’un revolver appartenant à son employeur. Un premier acte qui lui servira de déclic, elle sillonna alors le grand territoire de cette circonscription, s’accommoda avec une résistance et assista médicalement son groupe.

C’est lors d’un accrochage aux environs de la localité de Tenira, à proximité de la ferme des Ouled Hada, un lieu de refuge des combattants de l'ALN, qu’elle est blessée puis se rétablit miraculeusement devant la gravité des plaies et l’atrocité des tortures âpres son admission sous haute protection à l’hôpital de Sidi Bel-Abbès. Elle passera le reste du temps dans les prisons d’Oued El Maleh et Oran. Ses deux autres compagnons sont tombés au champ d’honneur. Elle est libérée au lendemain de l’indépendance en apprenant la mort de sa sœur aînée, la chahida Cherifa fusillée lors d’un déplacement pour l’acheminement de médicaments aux djounoud. A l’indépendance, elle rejoint l’hôpital pour exercer le métier d’infirmière avant d’assumer des responsabilités au niveau de la direction de la Santé. Grande fut sa surprise un jour lorsque son médecin d’autan, Bensimon s’est présenté dans son bureau pour s’enquérir de sa situation. «Je ne t’en veux pas, ma fille. Tu as défendu ta patrie…», se confie-t-il avant de lui rendre hommage… Le côté professionnel assumé avec foi et dévouement, ne l’empêcha nullement d’activer dans les associations féminines et le FLN pour être élue à l’APC et à l’APW avant de se retirer de la scène sociale et vivre dans la solitude après la disparition de ses parents. Elle ne s’est jamais mariée, puisque les blessures contractées furent un véritable obstacle, sans compter naturellement sur ses obligations familiales, notamment le soutien de ses sœurs et frères… Un esprit de sacrifice si exceptionnel pour cette moudjahida qui fut honorée entre autres par l’école de la santé militaire il y a quelque temps. Son nom résonne fort à Sidi Bel-Abbès, pour s’ériger en un repère et une référence du combat de la femme belabbessienne, ou plutôt la femme de l’Algérie profonde… A l’image de quelques survivantes comme Saadia Dani El Kebir, Aziza Tama et autres, les opportunités se font rares pour évoquer une période de lutte singularisée par la solidarité et l’union d’une nation et rappeler le prix du sacrifice payé pour une Algérie libre et indépendante.

A 76 ans aujourd’hui, Djamila a sûrement perdu la force physique mais point les convictions de la combattante aux grandes aspirations, celles de voir un pays réconcilié avec son histoire et déterminé par la perpétuité de l’esprit novembriste et l’engagement de ses enfants, à mener sereinement et efficacement son développement et sa modernisation…

Abbés Bellaha