Le président sahraoui, Brahim Ghali : « Le peuple a tiré de la Révolution, les leçons de la résistance et du sacrifice »

Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Brahim Ghali a affirmé, jeudi, que le peuple sahraoui a tiré en toute fierté du peuple algérien et de la Révolution du 1er Novembre les leçons de la résistance et du sacrifice jusqu'à la réalisation de ses objectifs légitimes.

Dans un message de vœux adressé au chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, le président Ghali a déclaré que le peuple sahraoui «qui lutte toujours avec la même détermination et pour les mêmes objectifs nobles a tiré en toute fierté du peuple algérien et de la Révolution du 1er Novembre les leçons de résistance et du sacrifice jusqu'à la réalisation de ses objectifs légitimes». Le président sahraoui a indiqué dans son message que le peuple algérien «a mené une révolution parmi les meilleures du XXe siècle, plutôt la meilleure de l'histoire devenue ainsi un exemple suivi par tous les peuples opprimés en Afrique et en Amérique latine et de par monde, émancipation et autodétermination, d'autant que le peuple algérien a donné, hier et aujourd'hui, des leçons aux peuples du monde, pour s'accrocher à la liberté, à la démocratie et à la paix et à édifier un Etat de droit et d'institutions». A ce propos, M. Ghali a souligné que le peuple algérien a tranché sur son choix et a pris sa décision en se lançant dans la voie de la Guerre de libération du 1er Novembre 1954 pour recouvrer sa souveraineté et arracher son droit à la liberté et à l'indépendance au prix de grands sacrifices.

Au terme d'une lutte de plus de sept années durant lesquelles le peuple algérien a payé un lourd tribut de plus d'un million et demi de martyrs, de millions de blessés, d'invalides et de déplacés, le colonisateur français fut vaincu, ajoute M. Ghali dans son message. En dépit de l'écart flagrant entre l'Armée de libération nationale (ALN), l'armée françaises et les forces de l'OTAN, les vaillants moudjahidine soutenus appuyés par le peuple, résolu et armé d'une forte volonté, ont pu vaincre les forces de l'ennemi au moment ou les mouvements de manifestations se propageaient à tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.

A la fin de son message, le président de la RASD a réaffirmé la volonté des dirigeants sahraouis à aller de l'avant en terme de raffermissement des liens de fraternité et d'amitié et d'alliance entre les deux Révolutions algérienne et sahraouie et entre les deux peuples, soulignant que «nous exprimons notre disposition à œuvrer au raffermissement des liens de fraternité et d'amitié avec tous les peuples et pays de la région, à œuvrer de concert dans le cadre du respect mutuel et de bon voisinage pour l'essor, le développement, la paix et la stabilité dans le Maghreb, l'Afrique et le monde entier».