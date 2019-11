Concours du meilleur drapeau national : Développer l’amour de la patrie

C’est à l’initiative du ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels, en coordination avec le ministère des Moudjahidine, que le concours de conception et de réalisation du meilleur drapeau national, issu des établissements de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya d'Alger a été créé.

À l’occasion de la cérémonie de clôture, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni et celui de la Formation et de l’Enseignement professionnels Dada Moussa Belkhir ont remis, jeudi, des distinctions aux lauréates de ce nouveau concours.

Prenant la parole, le premier responsable du secteur des Moudjahidine a valorisé l'importance de l'organisation de ce genre de concours, tout en expliquant «la symbolique de l’emblème national, qui unit tous les Algériens, à travers les sacrifices du peuple durant la période coloniale, et sa volonté de construire l’Algérie et aller vers l'avant en développant toute l’Algérie».

M. Zitouni a indiqué que cette action commémorative, à caractère historique se voulait une consécration de nobles valeurs «dont la fidélité à l'emblème national symbolisant les chouhada qui se sont sacrifiés pour la liberté et un rappel du valeureux acquis qu'est l'étendard de l'indépendance nationale, réalisé grâce aux efforts des enfants de l'Algérie, un acquis que les nouvelles générations sont tenues de préserver». «Le drapeau national compte parmi les acquis de la Révolution du 1er Novembre 1954 et un des symboles des sacrifices consentis par nos vaillants martyrs», a-t-il également rappelé.

A cet effet, le ministre signalera que parmi les principaux objectifs inhérents à ce programme, il est question d’approfondir le concept du drapeau national en tant que l’un des symboles sacrés, pour faire en sorte que son acquisition et sa conservation soient un signe de fierté, de consolidation, de création et de diffusion de la culture de la citoyenneté dans l'esprit des stagiaires et des apprentis, et enfin enseigner et développer l'amour de la partie, afin qu'il puisse répondre à tous les changements personnels, sociaux et économiques du pays.

De son côté, le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels a souligné dans son intervention qu’«après tous les sacrifices et les millions et demi de martyrs, notre pays est devenu indépendant et l'État s'est engagé après l'indépendance à mettre en œuvre ses programmes visant à assurer l'éducation et la formation de tous les fils et filles de l'Algérie». Selon lui, Le secteur de la Formation professionnelle, par exemple, au lendemain de l'indépendance, comptait plus de 40 institutions et cela, dans toute l'Algérie, et ces institutions fournissaient des formations dites «pénibles». Il ajoutera qu’à l’ère de l’indépendance, le secteur a fait un bond conséquent, puisqu’il «regroupe désormais 1.329 établissements de formation professionnelle, accueillant l’équivalent de 700.000 stagiaires, apprentis et étudiants, comme nous comptons chaque année, plus de 300.000 diplômés dans de nombreuses disciplines et à différents niveaux, ce qui est identique aux réalisations d’autres secteurs de l’Education, tels que l’Enseignement supérieur et l’Education nationale». Au sujet de ce nouveau concours, M. Dada Moussa expliquera que pour commémorer ce 65e anniversaire, le ministère de la Formation professionnelle, en coordination avec le ministère des Moudjahidine, «a organisé les 23 et 24 octobre 2019, ainsi que dans toutes les institutions de formation concernées, sur le territoire national, un concours national sur la conception du meilleur drapeau national par les stagiaires et les professionnels en dernière année de formation dans la spécialité de la couture et de la broderie».

Il dira également que son secteur a créé ce concours sur «la base du principe de citoyenneté, considérant que le drapeau national est un symbole de l'unité nationale, une expression de l'appartenance nationale, des valeurs éternelles et des sacrifices du peuple algérien. Il est également un symbole de la communication intergénérationnelle et un outil d'approfondissement des principes et fondements de la société algérienne».

Par ailleurs, les deux ministres ont donné le coup d'envoi de la campagne «un arbre pour chaque chahid», à travers la plantation d'arbres au niveau du jardin de l'Institut national de Formation et d'enseignement professionnels Tahar-Kaci qui a abrité la cérémonie de distinction.

Mohamed Mendaci