M. Chenine, président de l’APN : « La présidentielle du 12 décembre tournant décisif pour l’édification d’un état fort »

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, a affirmé, jeudi à Alger, que la prochaine élection présidentielle constituera un «tournant décisif vers l'édification d'un État fort de ses institutions», appelant à «la conjugaison des efforts de tous pour une forte participation du peuple» à ce scrutin. Dans un message adressé, à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de Libération nationale, M. Chenine a indiqué que «la prochaine élection présidentielle constituera un tournant décisif vers l'édification d'un État fort de ses institutions», soulignant la nécessité «de conjuguer les efforts pour une forte participation du peuple». La prochaine élection présidentielle offrira l'opportunité de «présenter les programmes, les propositions et les solutions», et le peuple «aura l'occasion de choisir librement et en toute souveraineté», a ajouté M. Chenine. «L'Algérie vit un moment crucial de son histoire, séparant deux époques, la première ayant été marquée par des pratiques égoïstes émanant d'une catégorie qui a trahi le serment des chouhada et spolié le pays, et la deuxième à laquelle nous aspirons et qui verra l'édification d'une Algérie nouvelle basé sur la seule volonté du peuple dans le choix des programmes et des hommes. Le pays, qui a été libéré par tous les Algériens, sera reconstruit par ses enfants, et l'élan populaire de février a mis un terme au laisser-aller qui allait mener le pays vers l'inconnu», a-t-il ajouté. Cet élan pacifique, «dont tout le monde est témoin, a été protégé et accompagné par les nationalistes fidèles représentés par l'Armée nationale populaire (ANP), et au peuple de concrétiser sa volonté en toute liberté à travers uns élection régulière et transparente, d'autant que tous les mécanismes et outils juridiques assurant son aboutissement sont là».