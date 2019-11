M. Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’état-Major de l’ANP : « Une révolution qui a marqué les pages de l’histoire »

Le ministère de la Défense nationale a élaboré un riche programme d'activités à travers l'ensemble des unités de l'Armée nationale populaire.

Le programme comporte diverses expositions photographiques, des projections de films historiques, des colloques, des conférences, des compétitions culturelles et sportives, ainsi que la baptisation de quelques structures de l'ANP aux noms des martyrs, a indiqué, jeudi, un communiqué du ministère. Dans ce sillage, des rassemblements des personnels des structures de l'ANP sont organisés la veille du 1er Novembre, où l'emblème national sera hissé avec l'observation d'une minute de silence, pour lire ensuite l'ordre du jour du général de corps d'Armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, Gaïd Salah, à travers lequel il a loué les sacrifices consentis par le peuple algérien pour recouvrer sa souveraineté et sa liberté, dont voici le contenu : «(...) En observant, en cette nuit bénie, un moment de recueillement et de commémoration, vous partagez avec vos compatriotes la joie de célébrer ce soixante-cinquième anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er Novembre. Nous rendons aujourd'hui un vibrant hommage à des hommes qu'Allah le Tout-Puissant a choisis et honorés par cette noble mission, ainsi qu'à cette glorieuse Révolution qui tire sa grandeur de ses artisans, qui l'ont menée, pour en faire un torrent déferlant qui a ébranlé les fondements de l'État colonialiste et brisé l'orgueil du colonisateur tyrannique et despote. Une révolution qui a marqué de son empreinte les pages de l'histoire, une révolution qui s'est ancrée dans la conscience du peuple algérien et s'est enracinée dans les esprits et les cœurs de nos enfants, au sein de l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de Libération Nationale, elle a même pesé de tout son poids pour influer sur le cours des évènements internationaux à travers le monde entier.»