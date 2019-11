Au Sanctuaire du martyr : Le chef de l’état se recueille à la mémoire des martyrs

Le chef de l'État, Abdelkader Bensalah, s'est recueilli, hier, au sanctuaire du Martyr à Alger, à la mémoire des martyrs de la guerre de Libération nationale, à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954. Après avoir salué un détachement de la garde Républicaine, qui lui rendait les honneurs, M. Bensalah a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha du Coran à la mémoire des martyrs. Étaient présents à cette cérémonie de recueillement, le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chenine, le Premier ministre, Noureddine Bedoui, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, ainsi que des membres du gouvernement et le secrétaire général par intérim de l'Organisation nationale des moudjahidine, Mohand Ouamar Benhadj.

En présence de responsables et de personnalités

Cérémonie au Palais du peuple



Une cérémonie de réception a été organisée, hier au palais du Peuple (Alger), à l'occasion de la commémoration du 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954, en présence du chef de l'État, Abdelkader Bensalah. Étaient présents également à cette cérémonie, le président par intérim du Conseil de la nation, Salah Goudjil, celui de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, le Premier ministre, Noureddine Bedoui, et le Vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, ainsi que des membres du gouvernement et des responsables de différents organes et institutions nationaux. Au cours de cette cérémonie, le chef de l'État a reçu les vœux de hauts responsables de l'État, de membres du gouvernement et d'officiers supérieurs de l'ANP. Il a reçu en outre les vœux de personnalités nationales et historiques, de moudjahidine et moudjahidate, de représentants de partis politiques, de la société civile, de fils de chouhada, ainsi que des membres du corps diplomatique accrédité à Alger.