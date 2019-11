33e édition du salon BATIMAT : Plus de 90 entreprises privées au rendez-vous

«92 entreprises privées prendront part à la 33e édition du salon BATIMAT qui aura lieu du 4 au 8 novembre 2019 au Parc des expositions - Paris - Nord Villepinte », a annoncé l'Association générale des entrepreneurs algériens (AGEA) dans un communique dont une copie nous a été transmise. Cette délégation algérienne qui participera à la tenue de ce salon et qui sera conduite par le président de I'AGEA, Mouloud Kheloufi constitue un signal fort de l’importance qu’accorde l’Algérie à ce rendez-vous mondial du bâtiment, qui permettra sans nul doute aux entreprises algériennes souhaitant élargir davantage leur réseau y compris à l'international pour présenter et promouvoir leur produits et services afin de nouer des contacts avec des partenaires potentiels français ou étrangers et prendre connaissance des nouvelles technologies et de s'informer sur l'état du secteur ainsi que les nouvelles tendances. Dans le contexte actuel marqué, par la crise financière, notre pays il faut le préciser a besoin de trouver d’autres alternatives et des moyens pour drainer la devise et le développement des secteurs hors-hydrocarbure à travers le savoir-faire des partenaires étrangers. Par ailleurs, encourager les entreprises publiques et privées éligibles, la Safex prendra 80% du coût logistique sur le Salon et les exposants auront à payer seulement 20% du prix de revient. Parmi les grands thèmes retenus cette année, les constructions Tech à travers tout un hall de 6.000 m2 consacré à toutes les innovations ayant trait à la numérisation du secteur du bâtiment et les start-up. La robotisation et l’organisation des chantiers seront également au menu du hall 6 où il est prévu plus de 200 conférences et autres animations. A noter que Bâtimat, c’est plus de 2.400 exposants français et internationaux et plus de 340.000 visiteurs. En 2017 l’Algérie avait participé pour la première à cette exposition avec seulement 13 entreprises à travers un pavillon de plus de 500 m2. Il y a lieu de rappeler que le volume des échanges a effectivement triplé entre 1999 et 2013, faisant de l’Algérie le premier partenaire commercial de la France en Afrique et le troisième débouché pour les exportations françaises hors OCDE, après la Chine et la Russie. En 2017, la France demeure le second partenaire de l’Algérie avec 4,98 Mds EUR d’exportations et 9,4% de parts de marché, derrière la Chine (18,1%) mais devant l’Italie (8,2%) et l’Allemagne (7%).

M. A. Z.