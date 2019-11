Politique énergétique : Redéfinir les priorités

Une anguille sous roche dans le modèle énergétique national ? Les priorités semblent mal définies, brouillées, et les leçons des échecs précédents mal retenues. Parier sur l’efficacité énergétique ne signifie-t-il pas, à l’heure actuelle, mettre la charrue avant les bœufs ? Ce défi, comme celui du mix énergétique qui prévoit une meilleure valorisation des énergies renouvelables, est loin d’être une simple sinécure. «Commençons par revoir le modèle de consommation énergétique !», affirme, sentencieux, le ministre de l’Energie. Aller vers une logique énergétique. Les statistiques communiquées imposent de trouver une meilleure parade à cette consommation en hausse annuelle de 7% pour le gaz et de 14% pour l’électricité. Les prévisions de la Creg sont hallucinantes. L’évolution de la consommation en gaz est tirée par la distribution publique dont la consommation évoluera de 13 milliards de m3 en 2019 à 21 milliards de m3 en 2028. Pour ce qui est des centrales électriques, la Commission a noté que leur consommation passerait de 19 milliards de m3 en 2019 à 23 milliards de m3 en 2028. Les besoins en gaz naturel cumulé pour le marché national, à l’horizon 2028, s’élèveront à 560 milliards de m3. A ce rythme, M. Mohamed Arkab prévient contre un déficit structurel entre l’offre et la demande sur le marché national, et son corollaire portant engagements du pays envers les clients étrangers. En un mot, le pays est devenu énergivore. Pis, commente M. Abdelmadjid Attar, ancien Pdg de Sonatrach, «nous consommons toute cette énergie sans produire la moindre contrepartie ni richesse, c'est-à-dire des denrées tirées de l’utilisation de cette énergie, qu’elle soit industrielle ou autres». Le résultat escompté n’est pas pour demain. «Entre temps, ajoute l’expert, nous allons continuer à consommer de l’énergie et à devoir en vendre pour maintenir cette rente». Une politique efficace, multisectorielle, s’impose. De l’avis des experts, la hausse des prix, ni affirmée, ni infirmée par les pouvoirs publics, ne peut constituer à elle seule un meilleur rempart à cette boulimie énergétique. Pour certains, il nous faut un «éco-citoyen» et un passage de «l’ébriété énergétique à la sobriété énergétique». D’autres, nombreux aussi, revendiquent la réhabilitation du Conseil national de l’Energie (CNE), créé en 1995 par le président Zeroual, mais qui n’était pas associé pendant de longues années aux décisions stratégiques énergétiques du pays. Le CNE «devait faire appel à des experts lors de ses réunions périodiques, convoquées par le président, mais il semblerait qu’il a toujours fait cavalier seul». Et si le pays ambitionne d’aller vers une transition énergétique, il est impératif de réhabiliter ledit Conseil, et élargir sa composante à des experts et observateurs. L’efficacité énergétique, tributaire de la maitrise de la consommation, contribue à l’atteinte des objectifs écologiques : moins de gaz à effet de serre, moins de polluants atmosphériques, moindre pression sur les ressources non renouvelables tout en stimulant l’économie, moindre dépendance énergétique, allègement de la facture.

Fouad Irnatene