Huawei : croissance de 24%

Huawei vient d’annoncer les résultats de ses activités des neuf premiers mois de l’année 2019, réalisant des recettes de ventes à hauteur de 610.8 milliards de rmb, soit plus de 86 milliards de dollars avec une augmentation de 24.4% par rapport à la même période de l’année précédente, tandis que le rendement net a atteint 8.7%. Toujours concentrée sur les infrastructures d’ICT et sur les terminaux intelligents, Huawei ne ménage pas ses efforts pour améliorer l’efficacité et la qualité des activités et des opérations de l’entreprise.

Concernant les activités auprès des opérateurs, dans le contexte de l’accélération du déploiement commercial de la 5G au niveau mondial, de nombreux opérateurs avec une position privilégiée sur le marché ont joint leurs efforts à ceux de Huawei pour annoncer les solutions innovantes, dont 5G Super Uplink et Intent-Driven Network parmi tant d’autres ,tout comme la décision importante de la création de l’Alliance Industrielle et de la Base d’Innovation du 5G Deterministic Networking qui ont pour vocation d’accompagner les opérateurs qui souhaitent rester innovants. Huawei a d’ores et déjà signé plus de 60 contrats commerciaux de 5G, livré plus de 400.000 Massive MIMO AAUs dans les différents pays du monde.

Vis-à-vis des entreprises, Huawei a lancé Huawei Horizon Digital Platform, une plate-forme qui se veut inclusive, ouverte et hautement efficace pour bâtir avec ses partenaires et ses clients le socle d’un monde numérique et d’une industrie numérisée évaluée à quelques milliers de milliards d’US dollars. Cette plate-forme va accompagner la transformation digitale des différents secteurs dont la gouvernance, la finance, le transport et l’électricité parmi d’autres. Jusqu’au troisième trimestre de l’année, plus de 700 villes,228 entreprises parmi les top 500 et 58 entreprises parmi les top 100 au niveau mondial ont choisi Huawei comme leur partenaire.

Le service de Cloud connaît également un développement rapide. Au troisième trimestre de 2019, Huawei a annoncé pour la première fois sa stratégie de calcul, en lançant le cluster d’entraînement d’IA le plus rapide du monde qui est Atlas 900, les services de cluster d’IA de Huawei Cloud Ascend, 112 nouveaux services appuyés par les processeurs de Kunpeng et d’Ascend ainsi que d’autres produits innovants tels Industrial Intelligent Twins. Ces produits ont permis de réaliser des progrès importants dans le domaine de gouvernance, Internet Service Provider (ISP), automobile, finance ainsi que dans d’autres secteurs. Plus de 3 millions d’usagers qui sont les entreprises et les developers utilisent déjà Huawei Cloud pour développer les produits et les solutions.

Pour le Consumer Business, les ventes des smartphones progressent de manière stable avec plus de 185 millions de pièces livrées pendant les 3 premiers trimestres, soit une augmentation de 26% par rapport à la même période de l’année précédente. Les activités de PCs, tablettes, kits portables, équipements audios intelligents progressent également à une vitesse importante. Le Vision smart screen lancé au troisième trimestre a rencontré l’approbation des professionnels et les consommateurs. Le Huawei Mobile Services Ecosystem s’est également développé rapidement, couvrant ainsi plus de 170 pays et régions du monde, attirant plus de 1.07 millions de développeurs du monde entier.