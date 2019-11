Banque d’Algérie : Plus de 5.000 milliards de DA circulent hors secteur bancaire

Plus de 5.000 milliards de DA circulent actuellement en Algérie hors secteur bancaire, soit plus de 50% des encours des crédits accordés à l'ensemble de l'économie nationale, a annoncé, jeudi dernier à Alger, le gouverneur par intérim de la Banque d'Algérie, Amar Hiouani. «Cette somme (5.000 milliards DA) représente aussi plus de 30% de la masse monétaire totale du pays.

Cela veut dire que la politique de l'épargne est déficiente», a souligné M. Hiouani, dans une allocution prononcée lors d'une journée d’information sur «l'Epargne», tenue en présence du ministre des Finances, Mohamed Loukal. Selon lui, «il ne s'agit pas seulement de reprocher aux banques d'être inefficaces et de ne pas être capables de collecter cette épargne. Il s'agit d'entamer des études sérieuses pour mettre les doigts sur les vrais motifs qui font que cette épargne n'atterrit pas dans le cercle bancaire». «Est-ce que les banques n'ont pas offert des produits attractifs ou y a-t-il d'autres raisons ? Ce sont ces questions là qui doivent être posées et étudiées», a-t-il estimé. Sollicitée par l'APS pour donner des éléments de réponse à ces questions, l'experte, Meliha Aliouche, doctorante enseignante, présente à la rencontre, a estimé que «les Algériens se gardent de l'épargne car leurs revenus ne leur suffisent pas pour faire face aux besoins de la vie de tous les jours». Pour sa part, le président de l'Association des banques et des institutions financières (ABEF), Brahim Semida a estimé qu'«il faut trouver les voies et les moyens de passer d'une épargne passive à une épargne active, impliquant à la fois les citoyens y compris la diaspora, le gouvernement et la communauté des finances (banques et assurances)».

Aucune demande de la part des opérateurs pour l’ouverture des bureaux de change

«La Banque d'Algérie (BA) n'a été destinataire d'aucune demande de la part d'opérateurs désirant ouvrir des bureaux de change en Algérie», a fait savoir le Gouverneur de la BA. En réponse aux questions des journalistes, il a indiqué que les conditions d'ouverture de ces bureaux sont fixées par la loi et les informations y concernant sont disponibles sur le site de la Banque centrale. «Nous n'avons à ce jour reçu aucune demande de la part des opérateurs pour l'ouverture de bureaux de change», a-t-il affirmé. Répondant à une question sur un éventuel «flottement» du dinar algérien dans l'avenir, le Gouverneur par intérim de la BA a rappelé que le «prix du change reflète les équilibres extérieurs», ajoutant qu'il ne s'agit pas là d'une décision souveraine ou administrative mais d'une mesure fixant ou flottant le dinar algérien en fonction de ces équilibres. M. Hiouani a démenti, par ailleurs, les rumeurs relayées par certains médias au sujet du paiement électronique des citoyens concernés par la Omra, selon lesquelles le Royaume d'Arabie saoudite aurait exclu l'Algérie, la Libye et le Yémen de cette mesure car n'étant pas en mesure de payer électroniquement les frais de la Omra. «C'est totalement faux car l'Algérie dispose de moyens de paiement par les banques», a-t-il assuré. De son côté le président de l'Association des Banques et établissements financiers (Abef), Ibrahim Smide a appelé, les entreprises du secteur de l'industrie électronique et électroménager, soumises au dispositif de paiement différé pour l'importation des kits nécessaires à leur activité, à se rapprocher des banques pour trouver «les meilleures solutions» aux problèmes qu'elles peuvent rencontrer. En réponse, à une question sur le mécontentement exprimé par des fabricants de produits électroniques suite à la substitution du paiement cash des importations des kits SKD-CKD par un paiement différé, M. Smide a expliqué que le paiement différé «ne veut pas dire un arrêt de l'activité, ces entreprises doivent s'adapter aux instructions de la Banque d'Algérie (BA)».

R. E.