Histoire algéroise : Et La lumière fut…

L’enivrante senteur du café embaumant les ruelles de la Casbah faisait partie du rite matinal sous les lampions à demi éteints. Dans le célèbre café des Fnardjias, ces faiseurs de lumière à la paraffine qui, au petit matin venaient éteindre les lampions et regagner le très serré club que leur confère la profession, se trame un étrange rituel autour d’une très riche cérémonie conduite par les maitres des lieux, répondant de l’ordre des «illuminés» El Fanardjia



Des maures pas comme les autres

Ce café a traversé bien des âges. Son propriétaire, aâmi Ali El Khioudji, héritier des lieux, conservait jalousement tous les ustensiles datant de la période turque Tout l’attirail pour concocter un intime café à la djezoua était en cuivre. Le secret de cette potion magique se dessine au fond de la tasse par le marc au mille secrets… Le café des «Nfarjia» était inégalable ; on y venait prendre le pouls de la situation entre amis ou des retrouvailles pour annoncer un heureux évènement. Dans une salle exigue de joviales conciliabules prenaient le relais d’un silence nocturne. Le bruit des chaises et la bruyante résonnance de la djezoua annonçaient un bon début de journée. En bons mélomanes respectueux des mœurs et des arts, les Fnardjia (les lampistes) s’évertuaient à fredonner des airs que dégagaient un vieux pick-up. Le maitre de cérémonie, un ancien docker en retraite, donne le ton en glissant un «33 tour» pour une mise en train. C’était toujours El Anka pour rafraichir les esprits. La romance était toujours au rendez-vous dans ce bout de bataclan. Les plus jeunes y venaient chercher fortune dans l’espoir d’arracher un ticket pour le bonheur à la lueur d’un prémonitoire «lampadair ». Rien ne saurait effacer ce pan de culture. À chaque prise de café matinale, la mémoire nous renvoyait à cette féerique scène effacée à jamais . Comme si le café maure semblait évaporé par le génie d’Alladin, retournait dans les esprits pour encore une fois être conté à cette nouvelle génération.



Une bonne tasse de café fumante...



C’était un point de rencontre de ces travailleurs «lumineux» de l’époque, qui, à l’aube et au crépuscule de chaque journée, remplissaient leur mission d’éclairer et d’éteindre la vieille ville.

Aujourd’hui, hélas, cet établissement est devenu un «vulgaire» magasin aux hideuses portes blindées. Aâmi Ahmed, un octogénaire au port altier, au demeurant bien au fait de la fréquentation de cet établissement, car étant du quartier et ayant été un habitué du lieu durant sa jeunesse, a bien voulu nous raconter une page d’histoire de ce café bien connu des vieux Algérois. Il précisera que des religieux militants étaient de la partie comme Cheikh Ben Badis ou son compagnon Tayeb El Okbi, tout en nous montrant une photo d’un groupe d’une trentaine de militants religieux de la première heure.

Mohamed Bentaleb