ManuelS scolaires et parascolaires de lecture en langue arabe : Quel contenu éditorial ?

Moyen efficient de résistance pendant l'occupation coloniale française, la langue arabe a été utilisée par le peuple algérien comme un rempart contre la politique assimilationniste de la colonisation française, politique qui déjà à l’époque était perçue, à raison, comme un impérialisme culturel véhiculé par la langue française.

Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, cette langue, ô combien riche, a été utilisée, par la classe dirigeante, non seulement comme un moyen de retour aux sources et aux valeurs arabo-islamiques, mais aussi comme un vecteur de l'unité nationale.

Cela dit, il n'en demeure pas moins qu'à l'heure actuelle, la situation linguistique est plutôt complexe dans notre pays. Elle est en effet caractérisée par la coexistence de plusieurs langues et dialectes : le tamazigh et ses différentes variantes, l'arabe et sa diglossie, le français encore fortement implanté dans la société…

Cela ne peut signifier qu’une chose essentielle : le rôle fonctionnel de la langue arabe est certes viscéralement lié à son utilisation comme langue officielle de communication, d'éducation et de travail. Dans le cadre des manuels scolaires et parascolaires de lecture, en l’occurrence, elle a un rôle particulier : celui de constituer l'outil de base d'accès aux autres connaissances. Autrement dit, c'est censé être la langue d'éducation, d'apprentissage et d'acquisition des savoirs fondamentaux du système éducatif algérien.

Toutefois, ce triple rôle qui lui est attribué ne devrait en aucun cas l'emprisonner dans un moule archaïque ou un carcan immuable. Car, faut-il le rappeler, une langue est avant tout un moyen de communication, d'interaction et d'échange. À ce titre et pour sa sauvegarde elle devrait, certes, tout en préservant son authenticité, s'adapter nécessairement -pour ne pas dire impérativement- aux changements, aux exigences et aux défis des temps modernes.La ligne éditoriale du manuel scolaire doit s'inscrire dans le contexte socioculturel algérien

D'ailleurs, on a de cesse, dans ce cadre, de répéter que la ligne éditoriale du manuel scolaire et parascolaire de lecture pour enfants doit s'inscrire dans le contexte socioculturel algérien, mais -et c’est là où le bât blesse- on oublie trop souvent qu'elle doit en même temps envisager une ouverture d'esprit sur les autres, pour tout dire sur l’universalité. Ce qui permettrait à la fois d'atteindre les objectifs d'authenticité et de modernité tant prônés vainement dans le discours officiel.

Or dans ce contexte, les évaluations jusque là entreprises des programmes d'arabe, particulièrement dans les contenus, particulièrement textuels, les notions ne répondent pas toujours aux besoins d'interaction et de communication qui constituent les bases de l'apprentissage d'une langue. D’autre part, les thèmes choisis ne permettent pas suffisamment d'ouverture sur le monde extérieur, sur les autres peuples et leurs cultures ainsi que sur les bouleversements scientifiques et technologiques des temps modernes. C’est pourquoi il est grand temps que le manuel scolaire et parascolaire de lecture en langue arabe prenne en compte l'évaluation des anciens programmes afin d'apporter les changements et/ou réaménagements nécessaires. Et partant, propulser notre pays dans la trajectoire de la modernité



Kamel Bouslama