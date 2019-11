salon international du livre : ambiance conviviale

Le 24e Salon international du livre d'Alger connaît un succès inattendu. À une journée de son ouverture, les citoyens n'ont pas manqué ce rendez-vous, qui connaît déjà une affluence importante. Mieux, ils sont venus en grand nombre, favorisés par cette longue fin de semaine de la célébration du 1er Novembre, une fête qui prolonge le repos hebdomadaire. Une foule compacte et impressionnante. Les gens y affluent massivement, par groupe ou en famille. Déjà à l'entrée, ça se bouscule. Il faut voir pour croire. Très bonne organisation, accueil chaleureux, un public curieux venu en masse dès les premières heures de l'ouverture publique de cet événement culturel. Les stands sont bien approvisionnés et fortement fréquentés. Ainsi, et contrairement aux années précédentes où le SILA démarrait timidement, les visiteurs de ce 24e Salon étaient au rendez-vous dès le premier jour, venus même en excursion organisée depuis d'autres villes d'Algérie. Plus d’une centaine de véhicules de transport de voyageurs étaient stationnés aux abords du palais des Expositions, après y avoir déposé quelques milliers de visiteurs de Batna, Sétif, Tissemsilt, Biskra, Médéa, Tiaret et autres villes de l'intérieur, a-t-on constaté. C'est le cas de Khalti Yamna, 83 ans, venue de la wilaya de Tiaret, accompagnée de son fils, sa belle-fille et ses deux petites-enfants, Feriel et Ahmed. Pour elle, ce Salon est une bonne occasion pour acquérir les dernières parutions de livres en histoire, ainsi que les livres d’enfants. «C’est la troisième année que je viens avec mes enfants et petits-enfants. Tout est bien, l’organisation, la disponibilité des prix et même les prix sont abordables», nous précise-t-elle, en témoignant, entre autres, de la bonne ambiance qui règne au Salon. Pour sa part, le commissaire de ce festival rappelle que «le but est double, ce Salon se doit à la fois d'offrir des débouchés aux jeunes lecteurs, et de faire découvrir l'art de la lecture et ses prolongements à un public populaire». Le Salon, pourtant, ne fait que commencer et les jours qui vont suivre augurent une affluence record. Cette grande présence des visiteurs témoigne, à coup sûr, de l'importance du livre, quel que soit, parfois, son prix. Le livre religieux reste toujours la vedette, malgré une restriction des titres dans ce domaine.

Cependant, le livre scientifique, particulièrement en langue française, fait l’objet d’une grande demande de la part des étudiant et des gens du métier. Toutefois, le livre scientifique apparaît timidement dans les espaces de certaines grandes maisons d'édition, à l'instar de Hachette, les éditions universitaires… et autres. À titre illustratif, cette absence est justifiée, selon certains éditeurs, par la cherté du livre scientifique qui dépasserait les possibilités du pouvoir d'achat du lecteur moyen. Pour sa part, le livre d’histoire aussi semble faire l’intérêt des visiteurs de tous âges (jeunes, moins jeunes et vieux). Mais ce qui est accrochant et qui a le plus attiré notre attention, c’est le livre à vocation politique qui fait l’objet d’intérêt de la majorité des visiteurs, qui viennent à la recherche de certains titres en relation avec la situation actuelle du pays. Cette manifestation permet également aux enfants de goûter aux plaisirs que procure l'art de la lecture et d'apprécier les nouveaux ouvrages. Elle sera également une opportunité pour évaluer le niveau des enfants à travers les nouvelles œuvres réalisées durant les dernières années, ont indiqué les exposants. Présent au stand de l’Entreprise nationale des arts graphiques (ENAG), le professeur émérite Chems Eddine Chitour, auteur et spécialiste algérien en hydrocarbures, qui s'apprêtait à signer son ouvrage sur l’histoire de l’Algérie, dit : «Ce Salon est de bon augure. Il se singularise par sa pluridisciplinarité, puisqu'il se trouve mélangé à plusieurs branches (littérature, religieux, histoire, philosophie, universitaire. Il faut se réjouir de cette affluence nombreuse démontrant que «le livre, un continent», slogan donné à cette édition, porte bien son nom.»

Kafia Ait Allouache