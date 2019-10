M. Bedoui a présidé, hier, une réunion du Gouvernement : Transport, santé et habitat

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a présidé, hier, une réunion du gouvernement consacrée à plusieurs secteurs, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Lors de la réunion, il a été procédé à la présentation et l’approbation de l’avant-projet de loi modifiant la loi d’août 2001 sur le transport présidé par le ministre des Travaux publics et des Transports. Le texte vise à préciser les modalités de transport des biens et des personnes pour assurer la sécurité dans ce domaine.

Le gouvernement a aussi procédé à l’étude et l’approbation d’un décret exécutif sur la création de structures de santé présenté par le ministre de la Santé. Ce dernier a aussi présenté un rapport sur la concrétisation des décisions du gouvernement sur la promotion de la santé au Sud et aux Hauts Plateaux.

Le gouvernement a aussi entendu un rapport sur la situation de tous les programmes de logements publics présenté par le ministre de l’Habitat.

Le ministre des Finances et d’autres ministres ont présenté un rapport axé sur les moyens de résorber le déficit de la balance des paiements pour préserver les réserves de changes. Le dossier de l’importation des médicaments, du lait et des céréales a été abordé dans ce contexte.

Nous y reviendrons dans notre prochaine édition.