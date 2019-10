M. Chenine reçoit l'ambassadeur du Vietnam : élargir la coopération

Le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chenine, a passé en revue, hier, avec l'ambassadeur du Vietnam, Pham Quoc Tru, l'état des relations bilatérales fondées sur les dénominateurs communs aux deux pays et remontant à la période des luttes de Libération des deux peuples. Lors de cette rencontre, les deux parties ont mis l'accent sur la qualité des relations bilatérales et l'impératif de les approfondir et les élargir à d'autres domaines de coopération. La rencontre a été l'occasion d'»échanger les vues sur les meilleurs moyens à même de consolider les relations parlementaires bilatérales et l'échange d'expériences, outre la concertation autour des questions d'intérêt commun et la coordination des positions lors des fora régionaux et internationaux».