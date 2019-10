Commission pour l'égalité hommes-femmes : Mme Eddalia à Addis-Abeba

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, prendra part à partir d’aujourd’hui à Addis-Abeba, aux travaux de la 4e commission technique pour l'égalité entre les hommes et les femmes et l'autonomisation des femmes en Afrique. Lors de cette réunion, il sera procédé à l'examen de la thématique relative à «la mise en œuvre de la Déclaration de Beijing et son Plan d'action après 25 ans», a noté le communiqué. L'ordre du jour de cette réunion inclut «l'adoption du rapport africain relatif au plan d'action de Beijing après 25 ans, lequel devra être inclus au rapport mondial de Beijing +25 qui sera présenté lors des travaux de la 64e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CSW), prévue en mars 2020».