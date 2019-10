CNMA : Plus près du monde rural

La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a mis en service hier une nouvelle agence à Beni-Maouche, à 80 km au sud-ouest de Bejaia, avec l’objectif de se rapprocher du monde rural de la région et de renforcer la couverture assurantielle. Ce nouvel établissement vient s'ajouter à un réseau de 500 agences locales et 67 caisses régionales pour un chiffre d’affaires supérieur à 12 milliards de dinars à septembre 2019, a indiqué son PDG, Cherif Benhabilès, en marge de la cérémonie inaugurale, qui fait cas, par ailleurs, d’une forte diversification de l’offre des produits proposés à ses clients dont des services gratuits à l’instar de ceux destinés aux femmes rurales. A ce titre, il a souligné la volonté du groupe de renforcer le concept de «Dar el fellah» et son élargissement, après celui de Khenchela, inauguré en 2016, à d’autres wilayas pour appuyer le développement agricole. L’ouverture de cette nouvelle agence s’est accompagnée, par ailleurs, par la signature d’une convention-cadre avec l’association locale des producteurs de figues. Le but étant de leur offrir une possibilité d’accroître et d’améliorer leur production, en leur accordant des avantages spécifiques.

La figue de Béni-Maouche, labélisée depuis 2015, se prédestine à l’exportation et pourrait trouver à ce titre, des appuis nécessaires de la caisse. Cette convention n’est pas exclusive pour autant. Elle pourrait être étendue à d’autres produits et à l’élevage local, notamment celui des vaches laitières qui connaît un réel succès dans la région.