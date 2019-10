Tribunaux administratifs : Installation des présidents et commissaires d’état de Ghardaïa, d’Aïn Temouchent et de Tissemsilt

Le nouveau président du tribunal administratif de Ghardaïa, Ghani Bouabdellah, a été installé hier dans ses nouvelles fonctions, en remplacement d’Abdenacer Mahsar, désigné pour le même poste au tribunal administratif d’Ouargla. Présidant la cérémonie d’installation, M. Bouabdellah Heus, président de chambre au Conseil d’Etat et représentant du ministre de la Justice, garde des Sceaux, a indiqué que cette désignation intervient dans le cadre du mouvement opéré par le chef de l’Etat dans le corps des présidents de tribunaux administratifs et commissaires d’Etat près les tribunaux administratifs. Ce mouvement est opéré sur des postes de qualité au sein du secteur de la justice, à l’instar des autres institutions de l’Etat en charge de concrétiser des plans et programmes nationaux, a-t-il ajouté, déclarant que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a appelé les présidents des tribunaux administratifs et le corps judiciaire à œuvrer davantage pour l’application de la loi avec équité, intégrité et objectivité.

Kamilia Kahouadji a été installée au poste de commissaire d’Etat près le tribunal administratif d'Ain Témouchent. La cérémonie d’installation a été présidée par la chef du département au Conseil d’Etat, Hafida Benmansour. Kamilia Kahouadji avait occupé le poste de conseillère au tribunal administratif de Sidi Bel-Abbès, avant sa promotion en remplacement de Mustapha Ançor.

Hamza Rabah a aussi été installé lundi dernier comme commissaire d'Etat près le tribunal administratif de Tissemsilt. Le président de la chambre au Conseil d’Etat, Chihoub Fellah Djelloul, représentait le ministre lors de la cérémonie d'installation.

Hamza Rabah a été installé en remplacement de Meziane Mohamed Amokrane nommé à un autre poste.