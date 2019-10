M. Rabehi a inauguré hier le 24e SILA : Place à la littérature de jeunesse

M. Rabehi a affirmé, hier, lors de l’inauguration du Salon international du livre d’Alger au Palais des expositions, que la visite de l'importante délégation ministérielle au SILA «traduit l'importance de l'intérêt stratégique que l'Etat algérien accorde au secteur de la culture et à l'industrie du livre en particulier».

M. Rabehi a affirmé, hier, lors de l’inauguration du Salon international du livre d’Alger au Palais des exposition, que la visite de l'importante délégation ministérielle au SILA «traduit l'importance de l'intérêt stratégique que l'Etat algérien accorde au secteur de la culture et à l'industrie du livre en particulier». Il a expliqué que le SILA est un espace qui vise «le renforcement du rôle intellectuel des auteurs et créateurs littéraires».

Dans le même contexte M. Rabehi s'est dit satisfait de constater que le SILA enregistre chaque année une nouvelle réussite ,»mon appréciation est hautement positive, du fait du nombre important des pays participants, et en considération du nombre des éditeurs avoisinant les 992 maisons», expliquant que «ce Salon est la plateforme propice pour la promotion de la culture livresque, pour la création de l'activité culturelle autour de la lecture et la production scientifique, de connaissance et de savoir». La diversité et la présence en force des éditeurs d'une quarantaine de pays a fait dire au ministre que «c'est à travers ce Salon que l'on pourra découvrir l'Algérie réelle, l'Algérie de la créativité, de la science, de la connaissance, l'Algérie vivante». M. Rabehi explique que pour les étrangers participant à ce Salon «c'est l'occasion de découvrir les aspects positifs très nombreux de notre pays qui travaille, qui s'active à promouvoir le savoir et à se saisir de toutes opportunités à même de lui permettre de réunir davantage de conditions pour la stabilité et la prospérité».

M. Rabehi avait à ses côtés son homologue le ministre sénégalais de la Communication et de la Culture, Abdoulay Diop. Ce dernier a déclaré que «la participation au SILA est un réel plaisir pour le Sénégal» avant de saisir cette occasion pour adresser «les messages de remerciement du peuple sénégalais au peuple algérien». «Le Sila est cette occasion qui confirme que l'Afrique du Nord s'ouvre à l'Afrique du Sud, c'est cette coopération qu'il est bien de saluer, de magnifier.» a-t-il ajouté.

M. Diop a expliqué que l'organisation du SILA qui fera cette fois une place d'honneur au Sénégal «est la preuve que le dynamisme des relations culturelles est encore vivant et solide entre nos deux pays» et d'ajouter que «la culture est une passerelle pour le rapprochement entre les peuples et un moteur du développement humain». Placée sous le slogan «Le livre, un continent», la 24e édition du Salon international du livre d’Alger se tient du 31 octobre au 9 novembre. Selon les organisateurs, quelque 1.030 maisons d’édition, dont près de 300 algériennes, exposant près de 183.000 titres, sont présentes.

Rendez-vous incontournable de la rentrée littéraire algérienne, le SILA est la grande fête du livre, qui propose par ailleurs un programme très riche en conférences, en tables rondes et en ventes-dédicaces.

Le Sénégal est le pays invité d’honneur cette année. Un espace de 200 m² est consacré aux éditeurs de ce pays au pavillon central. “Le Sénégal est présent avec une délégation d’une trentaine d’écrivains, d’auteurs, d’éditeurs et d’intellectuels. Pour rappel, le SILA 2019 consacrera un programme spécial pour les grands et pour les jeunes, la plupart de ses activités seront consacrées à de jeunes écrivains inconnus. À propos du budget alloué à l’édition 2019 du SILA, le conférencier a indiqué qu’il est estimé 5,5 milliards de centimes.



Le dialogue et la concertation



«Ce ne sont pas tous les juges qui ont répondu à l'appel de grève, nous estimons que c'est par le recours au droit que les magistrats trouveront certainement des solutions à ce qu'ils considèrent comme problèmes» a déclaré hier le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassen Rabehi, en marge de l'inauguration officielle du Salon.

«Nous sommes confiants que le ministère de la Justice a pris toutes les mesures nécessaires, dans le cadre de la loi, avant d'entamer ce mouvement de transfert et de désignation», a ajouté le ministre avant d'adresser un message aux magistrats, les appelant à faire preuve de sagesse, «nous souhaitons voir la primauté de la sagesse, la raison, et la déontologie afin de trouver des solutions pour créer un environnement de sérénité en ces moments difficiles, où le peuple a exprimé sa volonté d'accueillir toutes les initiatives pour faire sortir le pays de la crise actuelle».

M. Rabehi a ajouté que «c'est par le dialogue et la concertation que nous pouvons tracer la bonne voie pour inaugurer une nouvelle ère dans notre pays, nous sommes certains qu'elle est très proche».

Le ministre a également appelé les médias et les journalistes «a assumer leurs responsabilités dans l'information et l'éclairage de l'opinion publique pour le bien de tous, nous attendons avec intérêt que les médias assument leur devoir d'accompagner les bonnes volontés illustrées par l'organisation des élections, que le peuple considère comme l'issue salutaire de cette crise».

Tahar Kaïdi