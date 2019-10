Liban : Washington appelle à la formation «urgente» d'un nouveau gouvernement

Washington a appelé, mardi, à la formation «urgente» d'un nouveau gouvernement au Liban après la démission plus tôt dans la journée du Premier ministre Saâd Hariri, au terme de près de deux semaines de révolte populaire.

Washington «appelle les dirigeants politiques libanais à faciliter, de manière urgente, la création d'un nouveau gouvernement», a déclaré le secrétaire d'Etat Mike Pompeo dans un communiqué, ajoutant que «les manifestations pacifiques et les démonstrations d'unité nationale des 13 derniers jours avaient envoyé un message clair». «Le peuple libanais veut un gouvernement efficace, des réformes économiques et la fin de la corruption endémique. Toute violence ou action provocatrice doit cesser», précise

M. Pompeo. En annonçant sa démission mardi, Saâd Hariri, le fils de l'ancien Premier ministre Rafic Hariri, a expliqué avoir voulu répondre «à la volonté de nombreux Libanais qui sont descendus dans la rue pour réclamer le changement». Ce bouleversement politique ouvre une ère d'incertitude : le gouvernement qu'il dirigeait avait été formé en janvier après huit mois de tractations entre les innombrables composantes de la vie politique et confessionnelle libanaise.