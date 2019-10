Grand angle : Lueur d’espoir

Depuis quelques semaines déjà, des signaux émis ici et là permettaient d’espérer un dénouement proche du conflit syrien. Le dernier en date est la création d'un Comité constitutionnel pour la Syrie, sur lequel avait travaillé sans succès l’ancien émissaire de l’ONU pour la Syrie, l’italo-suédois Staffan de Mistura, remplacé depuis par le norvégien Geir Pedersen. La mise en place de ce comité a été considérée comme un pas important vers le règlement du conflit qui a fait 370.000 morts depuis 2011. Une annonce suivie par celle du patron de l’ONU qui avait affirmé que son émissaire pour la Syrie, Geir Pedersen, allait réunir le Comité constitutionnel «dans les semaines à venir». C’est désormais chose faite. Hier à Genève, gouvernement syrien et opposition ont accepté de se faire face en s’asseyant autour de la même table pour discuter de la future Constitution du pays. Pour apprécier à sa juste mesure le pas franchi, il suffit juste de rappeler que c’est la première fois en huit ans qu’une rencontre dans ce format a lieu. Le chef de la diplomatie syrienne, Walid Mouallem, avait réitéré au mois de septembre passé «l'engagement de la Syrie en faveur (...) du dialogue syro-syrien afin de parvenir à une solution politique (...) loin de toute intervention étrangère». M. Pedersen, qui ne peut ignorer l’enjeu de cette première réunion, l’a qualifiée de «lueur d'espoir» pour le peuple syrien et a dit son espoir de la voir ouvrir la voie à un règlement politique du conflit. Il faut souligner que contrairement aux précédentes sessions organisées sous l’égide de l’ONU à Genève, le contexte dans lequel se tient celle du Comité constitutionnel diffère à plus d’un titre. Outre le fait que l’affaiblissement de l’opposition est une vérité avérée, le régime de Bachar al- Assad s’est considérablement renforcé ces derniers mois. Ses forces contrôlent déjà environ 60% du pays et se sont déployées récemment dans les anciennes zones kurdes, dans le nord-est, à la suite de l'offensive turque. Et il est certain que les parties qui soutiennent l’opposition ont pris acte de cette réalité. C’est dire que le fait que le rapport de forces penche dorénavant pour Damas ne sera assurément pas un détail lors des discussions en cours.

Nadia K.