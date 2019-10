Décès de la chanteuse Djamila : Une diva s’en est allée

La chanteuse algérienne d'expression kabyle, Djamila est décédée dans la soirée de mardi dernier à Alger à l'âge de 89 ans des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de ses proches. Grande dame de la chanson kabyle, Djamila, de son vrai nom, Djohar Bachane, est née le 2 mai 1930 à Ait Bouhouni, commune d’Azzazga (Tizi-Ouzou). Elle a commencé sa carrière artistique en 1951, d'abord comme animatrice à la Chaine II de la radio algérienne, puis comme chanteuse. Auteure de ses propres textes dès l'année 1953, Djamila connaîtra le succès avec entre autres chansons «Abahri», «Aya Assas El Djamaâ» et «Arnouyas amane a khali», avant de rejoindre la chorale féminine «Urar Nel'Khalath» à la Chaine II, avec Ch'rifa notamment. Sa carrière au cinéma et à la télévision a débuté en 1962, pour se voir ensuite, sollicitée par Mohamed Hilmi pour une série de téléfilms, Mohamed Lakhdar Hamina dans «Le vent des Aurès», Toufik Farès dans «Les hors la loi» et Sid Ali Mazif dans «Leila et les autres».

Djamila a été enterrée mercredi (hier) après midi au cimetière de Delly Brahim à Alger.

Condoléances

Peiné par le décès de l’artiste Na Djamila, de son vrai nom Djoher Bachène, le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi, présente à l’ensemble de sa famille ses sincères condoléances et l’assure, en cette douloureuse circonstance, de son soutien et de toute sa sympathie.

Le ministre a affirmé un message de condoléances adressé à la famille de la défunte, que «Djamila a contribué durant toute sa carrière artistique à la préservation et à la promotion du patrimoine amazigh, excellant dans l’interprétation de ses chansons dédiées au pays et aux émigrés».