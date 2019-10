Littérature : Peut-on parler de lecture publique en Algérie ?

En prévision du 24e SILA, qui se tient jusqu’au 9 novembre prochain, voici deux question à brûle-pourpoint posées, ici et là, à bon nombre d’Algériens plus ou moins avisés : peut-on véritablement parler de lecture publique en Algérie ? Et, partant, peut-on estimer, même approximativement, le pourcentage d’Algériens qui lisent pour leur plaisir ?

Autant dire que la plupart d’entre nos interlocuteurs ont répondu par la négative à la première question. Cela s’explique, opinent-ils, par le fait qu’»une grande partie de la population est illettrée», notamment les personnes âgées qui n’ont pas eu l’occasion d’aller à l’école, alors que «dans les pays industrialisés, là où vous allez, vous trouvez des gens de tout âge en train de lire». «Évidemment, s’explique l’un d’entre eux, si d’autres segments de la population ne lisent pas chez nous, parmi lesquels les jeunes, cela est dû, à un moment donné, à la pauvreté pédagogique et scientifique du système scolaire algérien». Dans une moindre mesure aussi, d’aucuns l’ont dit, à l’intrusion de l’audiovisuel -en l’occurrence la télévision et les jeux vidéos- dans les foyers. Conséquence prévisible, «si on ne bichonne pas un hortensia, vous aurez des orties à la place…», s’est d’ailleurs plu à souligner un autre citoyen interrogé.

Autre question adjacente posée à brûle-pourpoint : que faire donc ? Réponse jugée idoine : «Il faut faire aimer, dès le jeune âge, à la maternelle même, la lecture». «Là, estiment tous nos interlocuteurs, les pouvoirs publics ont un immense rôle à jouer, en rendant le livre accessible à tous».

Le mouvement associatif peut en effet, à sa manière, être la cerise sur le gâteau, par des actions de proximité : alphabétisation de masse, initiation à la culture générale, etc. «Le jour où vous verrez des passagers dans un autobus, les yeux fixés sur un livre, et non sur des journaux sportifs, on pourra dire, enfin, on lit dans ce pays !», a lancé sans ambages un citoyen avisé.



Ce sont les catégories d’un certain âge qui lisent pour leur simple plaisir…



Du coup, la deuxième question tout aussi lancinante, mais qui sonne déjà comme une réponse, tombe aussi sous le sens : peut-on estimer, même approximativement, le pourcentage d’Algériens qui lisent pour le plaisir de lire ? Là, évidemment, la même, voire la «sempiternelle» réponse ci-après émanant d’un grand lecteur de romans, pour ne pas dire un «dévoreur» de livres : «Faute de statistiques fiables, nous sommes amenés à émettre des hypothèses. Et ce même lecteur d’ajouter en substance : «Ce qui est sûr, c’est que ce sont les catégories d’un certain âge, habituées au réflexe de la lecture, qui lisent pour leur plaisir ; on y trouve beaucoup de femmes.

Les jeunes, quant à eux, sont dans les cybercafés, pas pour se cultiver, mais pour se divertir grâce aux jeux et chercher l’âme sœur. On a à faire alors à des «harragas virtuels», comme l’a souligné tout récemment un autre citoyen. Ce dernier avait vu juste, puisque le phénomène du détournement d’Internet à d’autres usages s’applique à tous les pays appartenant au monde dit arabo-musulman».

Et, puisque d’une façon ou d’une autre, il est inévitablement aussi question d’Internet, nous voilà servis par cette incontournable question subsidiaire : Internet est-il un outil complémentaire de la lecture classique ? Réponse d’un internaute et néanmoins lecteur de livres avisé : «Internet, c’est un peu comme quelqu’un qui vadrouille dans une grande ville. Dis-moi quel quartier tu fréquentes, je te dirais qui tu es. Cela dépend comment tu navigues et quel cap tu choisis». Et de conclure en ces termes : «Internet est une banque de données inépuisables, avec le son et l’image ; mais n’utiliser que l’aspect ludique de la chose, en l’occurrence les jeux, ça peut poser problème ultérieurement dans le cursus scolaire de l’enfant».

Kamel Bouslama