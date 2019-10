CRB 1 - ESS 0, Hier au stade du 20-août : Le Chabab tient à son poste de leader

Le CR Belouizdad a battu, hier après-midi, au stade du 20- Août 1955, l’Entente de Sétif, par la plus petite des marges, consolidant ainsi son poste de leader, au grand bonheur de ses milliers d’inconditionnels, venus nombreux assister au match. La victoire des gars d’Amrani a été longue à se dessiner. En effet, il a fallu attendre les ultimes secondes de la rencontre pour que les camarades de Bouchar parviennent enfin à trouver la faille, sur une erreur du défenseur sétifien Bekakchi. Ce dernier, malheureusement pour son équipe et pour les fans de l’Entente, a inscrit un but contre son camp, au moment où tout le monde s’attendait au coup de sifflet final (90’). Explosion de joie dans le camp belouizdadi. C’était même l’hystérie dans les gradins occupés par le chaud public du Chabab. Ce dernier a retenu son souffle et a vécu cette partie sur les nerfs. La délivrance a eu lieu au moment où les supporters l’attendaient le moins. Les Ententistes n’en revenaient pas. Le premier match sous la conduite du technicien tunisien Nabil El-Kouki était tout près d’accrocher le leader chez lui. C’est à une opposition très engagée, musclée et fort disputée que l’on a assisté, entre deux bonnes formations bien en jambes et animées d’une forte grinta. L’affiche a bien tenu ses promesses, même si le jeu était serré. Elle a tenu en haleine le public. Djahnit et ses camarades se sont bien battus et ont tenu tête à l’équipe hôte. Pour leur part, dominateurs, Selmi and Co y ont cru jusqu’au bout et n’ont rien lâché. Une importante victoire pour le CRB qui confirme son excellent parcours jusque-là. Il demeure invaincu après neuf journées de championnat et consolide sa place de leader de la Ligue 1 professionnelle. Cela fait de lui par conséquent un sérieux prétendant au titre. L’ESS, de son côte, continue à manger son pain noir avec des résultats en dents de scie. Le néo-coach sétifien El-Kouki a du pain sur la planche, pour tenter de redresser la situation afin d’éviter à l’ESS de vivre une saison difficile avec le souci de rendre le sourire aux supporters de l’Entente.

Mohamed-Amine Azzouz