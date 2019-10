Coopération algéro-grecque : La réactivation du conseil d’affaires en question

La coopération bilatérale notamment économique entre l’Algérie et la Grèce ne cesse de connaître, surtout ces dernières années, une amélioration constante. En effet, lors d’une rencontre tenue en marge de la 4e session du sommet UE-Monde arabe, le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a formulé au vice-Premier ministre grec, ministre de l'Economie et du développement, Yiannis Dragasakis, une série de propositions qui devraient renforcer la coopération bilatérales notamment la réactivation du conseil d'affaires algéro-grec. Ce conseil a précise le ministre «constituera, sans nul doute, un trait d'union entre les opérateurs économiques des deux pays, permettant ainsi de déterminer les secteurs prioritaires». Mettant à profit cette occasion, il a réitéré son appel à l'investissement en Algérie qui a procédé à l'aplanissement des obstacles entravant l'investissement étranger dans le pays. De son côté, M. Dragasakis a affiché sa pleine disponibilité pour l'activation des visites de travail entre les deux pays en vue d'accélérer le processus de développement des relations économiques et commerciales entre les deux pays. Il est à rappeler que le chef de l'Etat grec avait déclaré lors de sa visite à Alger la volonté de son pays de développer et de renforcer davantage le partenariat avec l’Algérie, et cela non seulement au niveau économique, mais aussi dans le domaine politique». Il a aussi relevé que cette coopération « peut être très fructueuse » notamment dans les secteurs des hydrocarbures et du tourisme. S’agissant par ailleurs de volume des échanges bilatéraux entre les deux pays ont atteint pour l’année 2017 environ de cinq cents millions de dollars. Par ailleurs, lors de son intervention à l’ouverture des travaux du Sommet UE-Monde arabe, mardi dernier, le ministre a plaidé, pour le renforcement des accords de partenariat avec l'Union Européenne (UE), par de «nouveaux outils» permettant de transférer les investissements directs et ne pas limiter la coopération aux échanges commerciaux. Il a fait savoir que l'Algérie entretenait des relations «de partenariat économique et stratégique» avec l'UE, rappelant que l'accord de partenariat liant les deux parties «sera couronné en 2020 par la création d'une zone de libre échange». L'objectif escompté de cet accord consiste à «renforcer la diversification de l'économie algérienne, à travers l'entrée des investissements étrangers directs à même de réaliser une répartition équitable des acquis, en termes de croissance et de développement socioéconomique, entre les partenaires», a-t-il poursuivi. «Les faits, aujourd'hui, nous amènent à avouer que les objectifs de cet accord se sont concrétisés davantage dans le domaine commercial, sans qu'ils s'étendent aux autres domaines dits importants au sein des défis fixés par la région UE-monde arabe», a soutenu M. Djellab.

Il a affirmé, dans ce sens, que le partenariat économique et stratégique doit se reposer sur «le principe gagnant-gagnant en termes de croissance et de développement socioéconomique». Et d'ajouter : «nous devons poursuivre et approfondir les réformes qui sont à même de renforcer le climat des affaires.

M. A. Z.