Projet de loi sur les hydrocarbures, consommation énergétique, potentiel minier sous-exploité… : Les éclairages d’Arkab

«Le système juridique pour l'exercice des activités Amont repose sur trois types de contrats, à savoir le contrat de concession, le contrat de services à risques et le contrat de partage de production», a déclaré le ministre de l’Énergie, lors de la présentation du projet de loi régissant les activités des hydrocarbures devant la commission des affaires économiques, du développement, de l'industrie, du commerce et de la planification à l’APN.

Allant dans le détail, M. Mohamed Arkab explique que pour la concession Amont, il sera attribué à Sonatrach, à elle seule, la concession d'exercer les activités d'exploration. Le contrat de partenariat doit être conclu entre Sonatrach et les partenaires étrangers. Pour toute exploration d'hydrocarbures, une partie de la production ne devant pas dépasser 49% sera offerte aux partenaires étrangers pour rembourser les frais pétroliers en plus d'une récompense imposable. Le contrat de services à risques, lui, devrait être conclu entre Sonatrach et les parties contractantes. En cas d'exploration d'hydrocarbures, les partenaires étrangers seront remboursés en espèce avec une récompense imposable. Le partage de production, 3e contrat convenu dans le texte du projet de loi, fixe la participation de Sonatrach à 51%, actuellement en vigueur. Plus explicite, M. Arkab dira que les amendements introduits ont pour objectif de simplifier l'opération de prise de décision, où il a été procédé, entre autres, au renforcement des missions de régulation des deux organes, à la dispense d'ALNAFT de la signature de contrats sur les hydrocarbures. A propos du volet fiscal, sujet à moult réactions, le ministre a estimé que ce dernier est très important pour les investisseurs et l'Etat, précisant que le PLF prévoit un taux de 10% de redevance des hydrocarbures, tandis que taux de l'impôt sur le revenu dans le domaine des hydrocarbures variera entre 10 et 50%.

Les facteurs imposant d’adapter la loi sur les hydrocarbures aux normes internationales

L'impôt sur le résultat a été fixé à 30%, et l'impôt sur la rémunération du co-contractant étranger a été fixée à 30%. Pour les hydrocarbures non conventionnels et offshores, le projet de loi prévoit la possibilité de bénéficier d'un faible taux de la redevance et de l'impôt sur le revenu des hydrocarbures, soulignant que le taux de la redevance ne sera pas inférieur à 5%, tandis que celui de l'impôt sur le revenu des hydrocarbures sera plafonné à 20% au maximum. L’autre volet important pris en charge par les amendements effectués a trait la préservation de l'environnement et à la santé et la sécurité des personnes et des structures. Sur l’élaboration dudit document, le ministre souligne que «le projet de loi sur les hydrocarbures a été élaboré par une commission mixte d'experts du ministère de l'Energie, du groupe Sonatrach, de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et de l'Autorité de régulation des hydrocarbures». L’élaboration est faite «après avoir entendu plusieurs experts algériens avec l'aide d'un bureau d'expertise internationale spécialisé en économie et en droit, sur les meilleurs méthode en vigueur dans le monde en matière des hydrocarbures», a ajouté le ministre. Dans ce contexte M. Arkab a précisé «que toutes observations faites par les différents départements ministériels sur l'avant-projet de cette loi, ont été prises en considération». Dans son intervention, le ministre indique que plusieurs facteurs imposent d'adapter la loi sur les hydrocarbures aux normes internationales en vigueur, citant la hausse considérable de la demande interne en gaz et en produits pétroliers, expliquant que cette hausse a dépassé, annuellement, les 7 %, un taux élevé par rapport à ceux enregistrés au niveau mondial.

L’impérative transition

Une situation qui entraînera inévitablement «un déficit structurel à l'horizon 2025-2030 entre l'offre et la demande sur le marché national», avec un impact inévitable sur nos engagements envers les clients étrangers en ce qui concerne les contrats d'exportation du gaz dont les principaux seront renouvelés en 2019 et d’où nécessité d’améliorer les conditions d'investissement, au double plan juridique et fiscal, en vue d' «encourager et de renforcer le partenariat visant l'intensification des efforts d'exploration et l'augmentation des réserves du pays de façon à assurer la sécurité énergétique à long terme et les ressources nécessaires à la croissance socio-économique». D’autre part, le premier responsable du secteur souligne que «l'Algérie n'est pas assez explorée, bien qu'elle soit une province pétrolière mondialement reconnue et dispose d'une superficie de bassins sédimentaires couvrant plus de 1,5 million de km²». Bien que les réserves gazières développées font presque toutes l'objet de contrats d'exportation jusqu'à 2030, il est nécessaire, précise le ministre, de développer les réserves existantes et explorer de nouvelles autres pour bénéficier, en temps opportun, d'opportunités accordées particulièrement par le marché européen et ce en assurant la couverture des besoins du marché national». Pour ce faire, M. Arkab trouve «impératif de réélaborer les textes législatifs régissant le secteur des hydrocarbures en les enrichissant pour attirer de nouveaux capitaux et les technologies de pointe pour la relance de notre économie, la création des richesses, la satisfaction des besoins des citoyens et la création de nouveaux postes d'emploi». Sur sa lancée, M. Arkab fera savoir que la scène pétrolière mondiale impose une mutation, précisant que «la transition est impérative pour se réadapter à la scène pétrolière mondiale qui est en constante évolution, marquée notamment par une concurrence qui «est à son apogée entre les pays producteurs de pétrole pour attirer les capitaux». Devant cette situation, l’Algérie doit «préserver la confiance des investisseurs activant dans notre pays et œuvrer à attirer d'autres. Et d’ajouter que les amendements effectués jusque-là ont permis au pays de relancer les efforts de recherche et d'exploration et permis également aux contrats conclus dans ce cadre avec les sociétés étrangères de renouveler les réserves des hydrocarbures et ces explorations contribuent actuellement à la production nationale. Relevant par ailleurs l'existence d'un important potentiel minier inexploité «à cause du manque d'investissements», le ministre dira que la vitalisation a commencé à reculer depuis 2005, en raison du manque de nouveaux contrats ayant été conclus pour l'exploration et l'exploitation dans le cadre du partenariat.

Synthèse Fouad I.