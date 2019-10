Commentaire : L’apport de la recherche

Le dossier relatif à la recherche scientifique et technologique est actuellement au centre des débats. Cette question a été largement discutée au cours d’un conseil interministériel présidé par le Premier ministre et d’importantes décisions ont été prises pour la valorisation des études et des résultats de la recherche scientifique et technologique. Le gouvernement qui attache une grande importance à ce dossier hautement précieux a adopté à l’occasion de cette réunion une véritable feuille de route pour la prise en charge de ce volet dans les mois et années à venir. Plusieurs départements et secteurs d’activités sont associés à ce plan qui vise essentiellement la promotion et le développement de la recherche scientifique et technologique dont les résultats doivent impérativement être exploités au service du développement économique et industriel du pays. Aussi, cette nouvelle orientation et dimension donnée à la recherche scientifique et universitaire a, il faut le mettre en relief, pour objectif de réhabiliter le chercheur et l’encourager à faire plus d’efforts dans ce domaine stratégique. Il faut dire que l’Algérie dispose d’un potentiel extrêmement important et précieux qu’il faut capitaliser et fructifier au service du développement technologique des entreprises économiques et industrielles. A ce titre, il est important de le mettre en exergue. L’Algérie recense plus de 36.000 chercheurs en activité à travers 1.470 laboratoires de recherche et les centres de recherche implantés sur l’ensemble du territoire national. A ce nombre il faut ajouter également les 2.600 chercheurs permanents dont la mission est essentiellement l’encadrement et l’accompagnement de l’autre catégorie de chercheurs, notamment les étudiants et les universitaires qui réalisent des travaux de recherche au niveau des différentes structures. Ces chiffres sur le potentiel et les capacités structurelles d’encadrement ont été révélés lors du conseil interministériel consacré à cette question. L’examen de ce dossier a fait ressortir que beaucoup de travaux de recherche réalisés jusque-là sont, en vérité, prêts à l’emploi immédiatement et remplissent amplement les conditions et les exigences techniques pour leur mise en œuvre sur le terrain. Cela renseigne, il faut le souligner, sur la qualité scientifique et l’importance de certaines œuvres réalisées et qui n’attendent que l’application et la concrétisation sur le terrain. Cette préoccupation est désormais prise en charge dans la feuille de route tracée et annoncée par les pouvoirs publics cette semaine. Le conseil interministériel tenu samedi a été une opportunité pour le gouvernement de prendre en charge les préoccupations exprimées et de mettre en place une véritable feuille de route pour la recherche scientifique et technologique. L’occasion pour le Premier ministre de donner une série d’instructions sur les actions à entreprendre et la conduite à suivre dans la gestion de ce dossier. Parmi les actions urgentes annoncées figure «la mise en place d’un nouveau cadre juridique pour l’activité du chercheur au sein de l’entreprise économique, à même de lui assurer toutes les garanties et tous les avantages incitatifs en accord avec la place qui doit lui être réservée». Une mesure qui rentre dans le cadre de la réhabilitation du chercheur dans le milieu et le renforcement de son statut pour un meilleur rendement.

Sur un autre plan, force est de relever que le Premier ministre a insisté sur «la nécessité pour les entreprises économiques, notamment publiques, d’accorder un intérêt particulier à l’activité de recherche dans l’objectif de diversifier leurs produits et faire face à la concurrence dont la recherche et le développement sont le principal moteur, pour peu que toutes les compétences de la recherche tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays soient intégrées dans le cadre de cette dynamique». Une déclaration qui explicite la nouvelle démarche de l’exécutif en matière de valorisation de la recherche scientifique et technologique. La mise en application prochaine des instructions et décisions prises par le gouvernement va permettre la relance et la redynamisation d’un secteur sous exploité jusque-là. La capitalisation et la fructification des résultats et des travaux de recherche réalisés sera d’un apport certain et constituera une contribution effective pour le développement et la modernisation des entreprises économiques nationales.

M. Oumalek