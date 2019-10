Semaine nationale du Saint Coran à Sétif, M. Belmahdi : « L’Algérie, pétrie par le sang des martyrs »

«Le saint Coran, une invitation à la sagesse et la clairvoyance», c’est sur ce thème que s’est ouverte mardi dernier à Sétif, sous le haut patronage du chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, la 21e édition des journées nationales du Coran, marquées par la présence de M. Youcef Belmahdi, ministre des Affaires religieuses et des Wakfs.

Cette imposante rencontre culturelle à caractère religieux se tient du 29 au 31 octobre et comporte deux grands volets inhérents au colloque scientifique et au concours national des meilleurs récitants du Coran, la psalmodie et l’interprétation du Coran, intervenant avec la célébration du Mawlid Enabaoui et du 65e anniversaire du déclenchements de la Révolution.

Plus de 300 participants prennent part à cette 21e édition dont le thème est d’autant plus important qu’il intervient à un moment où ces valeurs de la sagesse et de la clairvoyance sont plus que jamais à consolider dans le défi que s’apprête à relever le peuple algérien».

Le wali Mohamed Belkateb qui procédera à l’ouverture de cette rencontre dira l’honneur pour la wilaya d’accueillir un tel événement qui intervient avec la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution et traduit la dimension de cette date historique chère à tous les Algériens qui ont mené cette révolution en scandant «Allah Akbar», fort des valeurs que porte le saint Coran. Le ministre a donné lecture du message adressé par Abdelkader Bensalah aux participants et dira la portée et l’impact d’un tel thème qui «n’est pas différent de ceux qui ont précédé et qui s’inspire aussi du saint Coran, mais nous avons choisi ce qui coïncide le plus avec cette période que vit l’Algérie». L’Algérie c’est la terre qui a été pétrie du sang de nos martyrs et des valeurs.

A l’issue de la cérémonie les participants honoreront le chef de l’Etat, plusieurs lauréats du saint Coran de concours à des niveaux régional et international ainsi qu’un représentant de la famille révolutionnaire. Le ministre procédera ensuite à l’inauguration de l’école coranique de la mosquée Essabtein d’une capacité de 200 places. Une nouvelle infrastructure dotée de toutes les commodités nécessaires et qui vient consolider les acquis d’une wilaya qui compte 21 écoles coraniques, 1.200 classes rattachées aux mosquées, le tout accueillant 30.000 élèves. L’inauguration de la mosquée Esalhin d’une capacité de 1.510 priants, laissera ensuite place à une visite de Bordj el Coran qui s’élève sur 6 étages et connaît actuellement un taux d’avancement de 15%.

F. Zoghbi