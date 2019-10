Enseignants chercheurs hospitalo-universitaires : M. Bouzid se réunit avec le Syndicat

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid, s’est réuni, mardi dernier, au siège de son département avec les membres du bureau national du Syndicat national des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires (SNECHU), indique un communiqué du ministère.

Le ministère précise qu’au cours de cette réunion «plusieurs dossiers d’ordre pédagogiques et socio-professionnels ont été discutés». Les points soulevés à l’occasion de cette réunion, qui s’inscrit «dans le cadre de la continuité du dialogue avec l’ensemble des partenaires sociaux», concernent «les problèmes socio-professionnels des enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires au niveau des facultés de médecine des universités de Laghouat, Béchar et Ouargla, la création d’un centre hospitalo-universitaire au niveau de Mostaganem, le problème de logement et la question relative aux concours de chefferie de service, de professeurs, de maîtres de conférences (MCA) et maîtres-assistants».

Il s’agit aussi «des difficultés que rencontrent les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires pour la création des laboratoires de recherche, la réfection des amphithéâtres situés au niveau des centres hospitalo-universitaires et l’aboutissement du dossier de retraite des hospitalo-universitaires», précise le communiqué du ministère. Lors de cette rencontre «certains éléments de réponses ont été apportés à la connaissance du partenaires social et une démarche commune a été adoptée par les deux parties pour la prise en charge effective des autres revendications», a fait savoir le ministère.