APN : projet de loi de finances 2020 : De nombreux ministres ont présenté des exposés à l'Assemblée populaire nationale sur le projet de budget 2020 et la loi sur les hydrocarbures.

«Un total de 26 nouveaux établissements hospitaliers, à savoir 5 spécialisés et 21 publics, seront réalisés au cours de l’année 2020», a annoncé, mardi, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Mohamed Miraoui, qui s’exprimait devant les membres de la Commission des finances de l'Assemblée populaire nationale (APN) sur le projet de budget 2020 de son secteur, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances (PLF) 2020, a fait part du renforcement cette année du secteur de la santé en matière d’infrastructures, à travers l'inauguration de 34 nouveaux établissements hospitaliers.

Dans sa présentation, M. Miraoui a révélé que le budget du secteur dans le cadre du PLF 2020 a connu une augmentation par rapport à l’année précédente, atteignant plus de 560 milliards DA.

« Le budget du secteur de la Santé a bénéficié d'une augmentation de 2,28 % dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) 2020, soit plus de 12 milliards DA par rapport à 2019 », a précisé le ministre. Concernant la répartition des dotations, M. Miraoui a indiqué que plus de 408 milliards DA représentaient la participation de l'Etat. « Le secteur de la santé occupe la 4e place en terme de répartition des dotations budgétaires », a-t-il noté, avant de souligner l'augmentation de la contribution de la sécurité sociale qui a atteint cette année plus de 92 milliards DA. « L’augmentation est de 4,5 % de plus par rapport à 2019 », a précisé le ministre. Détaillant, le premier responsable du secteur a fait savoir que les dotations seront destinées aux dépenses nécessaires pour concrétiser les engagements des pouvoirs publics en matière de grands projets, à l'instar du renforcement du secteur de la santé dans le Sud et les Hauts plateaux. A ce propos, il est utile de rappeler les dernières décisions prises par le gouvernement, en vue d’améliorer les conditions sanitaires des citoyens des wilayas du Sud et des Hauts plateaux. Des décisions qui portent essentiellement sur la levée du gel sur plusieurs projets enregistrés dans le secteur et de l’acquisition de nouveaux équipements médicaux pour les établissements réalisés. Il est ainsi prévu le renforcement des structures de santé dans ces régions, à travers la réalisation de plusieurs établissements de proximité et d’autres spécialisés en vue d’assurer une meilleure prise en charge des malades. A ce sujet, le ministre dira qu’il a été décidé la levée du gel, dans le cadre du fonds spécial pour ces régions, sur 25 projets avec une autorisation de programme de plus de 19 milliards DA, en plus de l'inscription de 40 autres projets avec une autorisation de plus de 18 milliards DA.



Création de 7.200 nouveaux postes d’emploi en 2020



M. Miraoui a également évoqué les dépenses allouées aux médicaments, à la prévention et aux nouveaux programmes et qui ont connu une augmentation de 70 % par rapport à 2019.

Dans cette optique, il annoncera la création de 7.200 nouveaux postes d'emploi dans le cadre de la nouvelle loi de finances. « Le secteur de la santé bénéficiera de pas moins de 7.200 postes d'emploi qui concerneront 1.500 praticiens spécialisés, 600 médecins généralistes, 3.100 agents paramédicaux, 600 agents administratifs, en plus de 1.400 contractuels », a-t-il expliqué, ajoutant que cette décision vise à pallier le manque enregistré en matière de médecins et de personnel paramédical.

Il convient de rappeler que le secteur de la santé a élaboré un important programme de recrutement à l’horizon 2022, se fixant comme objectif de combler le déficit en matière de ressources humaines dans plusieurs hôpitaux du pays. Il est ainsi prévu le recrutement de 10.000 médecins spécialistes en plus de 45.000 postes pour les personnels paramédicaux en vue de remplacer le nombre important de travailleurs partis en retraite.

Reste à souligner que les opérations de recrutement prévues dans le secteur seront à même d’optimiser la prise en charge médicale spécialisée, à travers les quatre coins du pays, notamment dans les wilayas du Sud et des Hauts plateaux. Des régions qui enregistrent un manque flagrant de médecins spécialistes, d’où l’importance du programme établi par le département de M. Miraoui, qui vient d’être déposé au niveau de la Fonction publique et le ministère des Finances pour son adoption. Ce programme prévoit également la formation du personnel paramédical spécialisé, à l’image des anesthésistes et des kinésithérapeutes qui sont en sous-effectifs dans plusieurs structures de santé.

Kamélia Hadjib

----------------------------

Programmes de logement

280 milliards DA pour la réalisation

Le secteur de l’Habitat bénéficie, aux termes de la loi de finances 2020, d’une enveloppe de 280 milliards de DA qui sera réservée à la réalisation des programmes de logement. C’est ce qu’a révélé, avant-hier, le ministre du secteur, devant les membres de la Commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale.

Lors de son audition, Kamel Beldjoud a précisé que ce montant sera affecté à la prise en charge des travaux de 217.000 logements en cours de réalisation et à la réalisation de 13.000 nouveaux autres. Concernant les dotations qui seront dédiées en 2020 au programme d'investissement public, il a fait savoir qu'elles s'élèvent à 367,5 milliards DA, ajoutant que c'est un programme qui permettra une exécution « raisonnable » et «normale» du programme de l'année prochaine.

Estimées à 60,75 milliards DA, ces dotations sont réparties dans le cadre du compte d'affectation spécial (CAS) de la Caisse nationale du logement (CNL) dont 40 milliards pour les aides à l'habitat rural, 9 milliards DA pour le logement locatif et l'aménagement des logements de la Cnep-Banque, 2,8 milliards DA pour le logement promotionnel aidé et 8,9 milliards DA destinés à couvrir les engagements précédents des pouvoirs publics.

Le budget d’équipement destiné aux logements, dans le cadre du PLF 2020, s'élève à 306,745 milliards DA dont 4,9 milliards DA destinés à la réalisation du VRD (voirie et réseaux divers), l'aménagement des lotissements sociaux dans les wilayas du Sud et des Hauts plateaux, ainsi qu'aux travaux de VRD relatifs aux différents programmes de logement et la réalisation des études dans le domaine de l'urbanisme. Pour l'aménagement des nouvelles villes, une enveloppe de 16,97 milliards DA leur sera affectée en vue de la couverture des dépenses des études et des travaux d'aménagement, notamment des pôles urbains à Sidi Abdellah, Bouinan, Boughezoul, Draa Eriche, Ali-Mendjeli et Ain Nehas.

Une autre enveloppe de 4,5 milliards DA sera dégagée pour les indemnisations des expropriations au niveau de la nouvelle ville de Sidi Abdellah et la réalisation des études d'aménagement des différents pôles urbains. Un montant de 340 millions de DA est quant à lui affecté, en deuxième tranche, pour la modernisation de l'administration du secteur (connexion au réseau national du ministère de l'Intérieur, l'acquisition d'équipements informatiques et de logiciels).



La nouvelle loi sur l’aménagement et l’urbanisme verra le jour prochainement



Le ministre a annoncé par ailleurs que la nouvelle loi sur l'aménagement et l'urbanisme verra prochainement le jour, et reconnu par la même occasion que la promulgation de cette loi a enregistré un retard en raison des consultations menées par le gouvernement avec toutes les parties concernées par cet « important » texte. Les collectivités locales seront associées prochainement à l'enrichissement de cette loi qui sera présentée devant le Gouvernement, une fois finalisée, a indiqué le ministre de l’Habitat qui a appelé les membres de la commission intervenant au débat à accélérer la promulgation de ce texte conformément aux exigences d'aménagement urbain en Algérie.

Concernant le programme du logement promotionnel aidé (LPA), qui prévoit la réalisation de 120.000 unités, Beldjoud a admis le retard enregistré dans le lancement de ce programme à Alger, « entravé par l'ex-wali d'Alger », affirmant que le programme sera lancé de manière convenable. Cette nouvelle formule de logement a enregistré jusqu'à aujourd'hui 282.000 demandes.

Concernant les nouvelles villes, il a fait état de la levée du gel de la nouvelle ville de Boughezoul (Médéa), pour laquelle un investissement d'un milliard de dollars a été alloué. Pour ce qui est du logement locatif promotionnel (LLP), considéré par les députés comme solution « idéale » à la crise de logement en Algérie, le ministre a affirmé que «le décret exécutif relatif à cette formule est prêt et qu'il a été transmis au Secrétariat général du Gouvernement (SGG), en attendant sa présentation prochainement devant le Gouvernement ».

Salima Ettouahria

----------------------------

Tourisme

Des aspirations à concrétiser



Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a appelé mardi à la poursuite «des efforts pour être au diapason des nouveautés en vue de concrétiser les aspirations du secteur à l'horizon 2030 et ce, dans le cadre d'une action sérieuse et efficiente à laquelle contribuent tous les acteurs». «Le tourisme est un secteur stratégique par excellence qui devrait contribuer à la création d'emploi, d'où la nécessité de lui accorder un intérêt particulier pour la réalisation d'un développement socioéconomique durable», a soutenu M. Benmessaoud. Evoquant le budget de fonctionnement de 2020, le ministre a fait savoir que 3,1 mds DA avaient été accordés à cet égard, soit un recul de 2,99% par rapport au budget de 2019. Il a indiqué, dans ce sens, que le budget de fonctionnement de 2020 avait connu une réduction de 20% en matière de contributions consacrées aux entreprises à caractère industriel et commercial (EPIC) sous tutelle. Il s'agit, a-t-il révélé, des deux Agences nationales de développement du tourisme et de l'artisanat outre la Chambre nationale de l'artisanat et des métiers (CNAM) et les chambres d'artisanat et des métiers dans les 48 wilayas. S'agissant du budget d'équipement, le premier responsable du secteur a affirmé que les dépenses avaient été plafonnées à 944 millions DA destinés à la réévaluation de certains projets et plans relatifs au tourisme et à l'artisanat. Pour les mesures fiscales, le ministre a souligné que «les propositions du secteur visant le renforcement des capacités financières des chambres de l'artisanat n'ont pas été prises en charge, dont l'augmentation des droits d'inscription au registre d'artisanat et la régularisation de la situation du Fonds national de promotion des activités de l’artisanat traditionnel (FNPAAT), pour le recouvrement de 300 millions DA/an». Par ailleurs, M. Benmessaoud a appelé à la poursuite de «la stratégie du gouvernement en matière de promotion des activités artisanales, notamment la formation des artisans ainsi que le soutien de cette activité», d'où l'impérative régularisation de la situation du FNPAAT dont les revenus ont été gelés. Passant en revue les résultats positifs jusque-là réalisés par son département, M. Benmessaoud a fait état de plus de 300.000 postes d'emploi dans le tourisme et plus de 960.000 postes dans l'industrie traditionnelle, rappelant que le parc hôtelier comptait 1.401 établissements avec une capacité d'accueil de 122.424 lits.

Ce parc se verra renforcer de 960 nouveaux établissements hôteliers avec 113.000 lits, dont 83 déjà réalisés, permettant ainsi la création de 123.560 postes d'emploi direct à court terme, a-t-il poursuivi. L'apport du tourisme au produit intérieur brut (PIB) est de l'ordre de 1,7%, a estimé le ministre, affirmant la possibilité de présenter, aujourd'hui, un produit touristique algérien complémentaire, diversifié et riche en activités idoines pour les atouts touristiques offerts. Par ailleurs, le responsable à la tête du secteur du Tourisme a mis l'accent sur l'impératif de développer la culture touristique, d'œuvrer à la commercialisation des produits touristiques et à la réadaptation du cadre juridique et réglementaire, soulignant la nécessité d'adopter une stratégie publicitaire efficace, de continuer à accompagner les professionnels et de développer la production locale. Quant à la réhabilitation des zones d'expansion touristique, le ministre a relevé la réhabilitation, en 2018, de 115 zones avec une enveloppe globale de 18,6 milliards DA, et des projets de numérisation, assurant que l'année prochaine sera consacrée essentiellement à la réforme de la formation en tourisme, la relance des conventions signées avec les différents secteurs concernés en vue de dresser une feuille de route nationale pour la promotion du tourisme et mieux vendre la destination de l'Algérie.