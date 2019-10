La grève des magistrats se poursuit : Quelle solution ?

Quelle issue pour la grève des magistrats, entamée dimanche et qui tend à se perpétuer dans le temps ? Apparemment, celle-ci ne devrait pas durer, si l’on se réfère aux propos des uns et des autres qui évoquent la possibilité d’un compromis entre le ministère de la Justice, et le syndicat des représentants cette corporation, eux-mêmes pressés d’en finir avec cette paralysie des tribunaux et des cours de justice. C’est aussi ce que souhaitent les justiciables, d’ailleurs, surtout ceux concernés par des affaires en cours de traitement, et qui ont été reportées sine die. Hier, le débrayage des magistrats s’est poursuivi pour son quatrième jour consécutif, et ce sans qu’aucune solution officielle à cette situation problématique se profile à l’horizon. En d’autres termes, aussi bien que le ministère de la Justice que le Syndicat des magistrats, ces deux parties antagonistes, campent toujours sur leurs positions initiales. À l’origine de la grève, le dernier mouvement annuel décidé lors de la dernière réunion du Conseil supérieur de la magistrature n’est point gelé, comme l’avait précisé d’ailleurs le ministère de tutelle, dans un récent communiqué. Au premier jour de la grève, dimanche dernier, le même département avait aussi affirmé que les magistrats, qui s’estiment lésés suite aux affectations entérinées sur la base des conclusions dudit mouvement annuel, «étaient en droit d’introduire des recours».

Si recours il y a, ceux-ci seront soumis à l’examen, lors de la prochaine session du Conseil supérieur, prévue en ce mois de novembre, fera savoir le ministère, ajoutant que le «Conseil est pleinement habilité à trancher cette question». Sauf que le syndicat ne l’entend pas de cette oreille, et, par la voix de son président Issad Mabrouk, il se dit déterminé à poursuivre son action de grève, selon lui, largement suivie à travers le territoire national, soit à hauteur de 98%.

Le dernier mouvement annuel concerne, rappelle-t-on, quelque 2.989 magistrats.

Ce mouvement a été qualifié «d’inhabituel» par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, mettant en relief sa préparation «dans le respect strict des dispositions de loi, en tenant compte des demandes des concernés, de leur compétence professionnelle, de leur situation familiale et de leur état de santé, outre des considérations liées à la nécessité de service». En effet, lors de la réunion en session ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature, M. Zeghmati avait fait savoir que l'examen de la situation de la répartition des magistrats sur le territoire national a permis de relever «certains cas incohérents et contradictoires par rapport aux attentes des citoyens quant à l'intégrité du juge». Des contradictions liées, notamment «aux magistrats qui restent au sein de la même juridiction pour une durée allant parfois à 25 ans, dont des juges en couple (mariés)», ajoutant que le nombre de ces cas a atteint 2.456. Le ministre de la Justice a affirmé avoir présenté des suggestions au Conseil, visant à «rétablir la crédibilité de la Justice au sein des juridictions concernées et mettre fin aux nombreuses critiques exprimées depuis très longtemps à l'encontre de ce secteur névralgique».

K. A.