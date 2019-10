La liste des candidats retenus, connue dimanche au plus tard : Les recours s’effectueront auprès du conseil constitutionnel

Les commissions juridique et technique de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) poursuivent l’examen minutieux des dossiers des 22 postulants à la candidature pour l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, dans l'attente de l'annonce prochaine de la liste des candidats retenus.

Dans une déclaration accordée hier, à El Moudjahid, le chargé de communication de l’ANIE, M. Ali Draâ, a indiqué que l’annonce de la liste définitive des candidats ayant rempli l’ensemble des conditions est prévue pour «samedi au soir, voire dimanche au plus tard».

Poursuivant ses propos, M. Draâ précise que «les noms figurant dans cette liste seront révélés par le président de l’ANIE». Il faut savoir qu’actuellement, les équipes chargées de l’examen des dossiers travaillent sans relâche en passant en peigne fin l’ensemble des dossiers déposés au niveau de l’autorité. Il convient de signaler dans ce contexte que selon la loi, l'ANIE est appelée à statuer sur la validité des candidatures à la présidence de la République, «par décision dûment motivée dans un délai de sept (7) jours, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature», et que «la décision de l'ANIE est immédiatement notifiée à l'intéressé».

Cependant, et en cas de rejet, le concerné peut éventuellement introduire, durant les deux jours qui suivent cette notification, un recours auprès du Conseil constitutionnel. La réponse définitive «sera connue dans les trois jours au plus tard», comme mis en exergue par le chargé de communication de l’ANIE.

Par ailleurs, et s’agissant de la validation de la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République, y compris les recours, celle-ci se fera par le Conseil constitutionnel, dans un délai de sept jours, à partir de la date de transmission de la dernière décision de l'ANIE. Il est utile de rappeler que le délai pour le dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle avait expiré, samedi 26 octobre 2019 à minuit, et ce conformément à l'article 140 de la loi organique portant régime électoral qui stipule que la déclaration de candidature doit être déposée, au plus tard, dans les 40 jours suivant la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral. Ce délai avait été arrêté aussi en application des dispositions de la décision du 8 octobre 2019 rendue par le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) fixant les modalités et procédures de dépôt de la déclaration de candidature à la présidence de la République. Pas moins de 22 postulants au palais d’El-Mouradia ont réussi à déposer leur dossier de candidature au niveau de l'ANIE sur un total de 147 qui avaient au préalable procédé au retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles. Aucune femme n’a réussi à réunir le nombre de signatures requis, alors qu’elles étaient trois à retirer les formulaires

Aussi, juste après l’annonce de la liste des candidats retenus, ces derniers devraient attendre le début de la campagne électorale pour faire connaître leurs programmes respectifs et essayer de capter le maximum d’électeurs pour voter en leur faveur. Rappelons ici que parmi les postulants ayant déposé leur dossier de candidature, figurent notamment le secrétaire général par intérim du Rassemblement national démocratique (RND), Azzedine Mihoubi, le président du mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, le président du parti Talai’e El-Hourriyet, Ali Benflis, le président du Front Al-Moustakbel, Abdelaziz Belaïd, l'ancien Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, le journaliste Slimane Bekhlili et l'enseignant universitaire Fares Mesdour. Lesquels parmi eux seront retenus ? Il ne reste que quelques jours pour le savoir.

Soraya Guemmouri