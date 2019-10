Le président de l’APN, Slimane Chenine : « Assurer la continuité de l’état »

L’Assemblée populaire nationale (APN) a organisé, hier, une cérémonie de célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de novembre 1954 et le lancement d’une exposition retraçant la grande épopée du combat libérateur, sous le slogan : «Sincérité vis-à-vis de la patrie et fidélité aux martyrs», en présence du ministre des Relations avec le Parlement, Fethi Khouil, et du président de l’APN, Slimane Chenine.

À cette occasion, M. Chenine a pris la parole pour s’incliner devant la mémoire de nos glorieux martyrs. Il a affirmé, dans cette droite ligne, que «le 1er novembre 1954 nous a appris comment vivre et comment nous sacrifier pour la patrie. Cette date nous a permis de construire notre État national».

Nos martyrs, a-t-il souligné, «ont consenti au sacrifice suprême, pour que nous puissions vivre, aujourd’hui, libres et la tête haute». Chenine a, également, fait savoir que la Déclaration du 1er novembre étonne encore, aujourd’hui, par son génie. Et de préciser que «cette déclaration constitue notre boussole et notre feuille de route».

«Ce texte est le référent sur lequel a été bâti l'État algérien et auquel notre peuple demeure profondément attaché en voulant concrétiser le rêve des glorieux chouhada, pour l'établissement d'une République démocratique, sociale et populaire sous les principes islamiques, loin de toutes formes de corruption», a-t-il souligné.

Sur un autre registre, Slimane Chenine a soutenu que l’élection présidentielle du 12 décembre prochain sera une nouvelle halte où les Algériens prouveront leur attachement à la tendance novembriste. Et d’affirmer, dans cette droite ligne, que le sang des chouhada demeurera la raison qui nous oblige à porter le serment d'assurer la continuité de l'État et des institutions, loin de tous les obstacles «réels» ou «manigancés».

«En effet, nous sommes à la veille d'importantes échéances, en l'occurrence la présidentielle du 12 décembre, une autre étape où les Algériens prouveront encore une fois leur attachement à la tendance novembriste de l’État», a-t-il affirmé, non sans indiquer que «le peuple algérien, qui s'est érigé face à tous les défis, prouvera, comme par le passé, qu'il est un peuple d'une trempe spéciale qui n'adhère pas aux analyses de tous bords et ne se laisse pas duper par les plans tissés çà et là». Selon lui, la Proclamation du 1er Novembre demeure «le référent sur lequel a été bâti l'État algérien et auquel le peuple algérien demeure attaché en voulant concrétiser le rêve des chouhada, pour l'établissement d'une République démocratique sociale et populaire, loin de la corruption, du despotisme où le peuple à le droit de dire son mot», a conclu le président de la chambre basse du Parlement.

En marge de sa visite à une exposition de photos, organisée à l'hémicycle de l'APN, à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution, le président de l’APN fera également cette remarque que «le sang des Chouhada demeure la raison qui nous oblige à porter le serment d'assurer la continuité de l'État, loin de tous les obstacles, réels ou manigancés», a assuré M. Chenine.

Soulignons que le hall principal de la chambre basse du Parlement, où se tenait l’exposition, et qui est pourtant spacieux, s’est avéré trop exigu pour contenir le nombre important de personnalités présentes pour ce rendez-vous. Parmi les présents, on pouvait, notamment, reconnaître, des parlementaires des deux chambres, des moudjahidine, ainsi que des historiens connus.

Par ailleurs, ce même hall était richement décoré par de nombreux drapeaux et autres photos, ainsi que des pancartes évoquant les étapes glorieuses de la guerre d’indépendance nationale.

Sami Kaidi