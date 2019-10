M. Gaïd Salah, à propos de la Présidentielle : « Le peuple algérien résolu à mettre en échec la bande et ses relais »

Le général de corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a effectué, hier, une visite de travail au Commandement des Forces de Défense Aérienne du Territoire.

A l'entame de la visite, après la cérémonie d'accueil et en hommage aux grands sacrifices des Chouhada de la Glorieuse Révolution de Libération, le général de corps d'Armée, accompagné du général-major Amar Amrani, Commandant des Forces de Défense aérienne du territoire, a observé un moment de recueillement sur l'âme du Chahid Deghin Benali dit «Si Lotfi», dont le nom est porté par le siège du Commandement des Forces de Défense aérienne du territoire, où il a déposé une gerbe de fleurs sur la stèle commémorative, et récité la Fatiha sur son âme pure et sur celles de nos valeureux Chouhada.

Ensuite, M. Gaid Salah a prononcé un discours qui a été suivi par l'ensemble des personnels des unités de la Défense aérienne du territoire via visioconférence, dont voici la teneur :

«Le peuple algérien, aux côtés de son armée, tend et œuvre à concrétiser réellement l'instauration des fondements d'un Etat nationaliste nouveau, dont se chargera le Président élu, qui aura gagné la confiance du peuple et joui de la légitimité populaire lui permettant de concrétiser les aspirations populaires, qui sont en harmonie avec les espoirs des jeunes, et avec la mise en œuvre de la démarche visant à se mettre au diapason des pays développés, tel que souhaité par les vaillants chouhada et tel qu'espéré, voire rêvé, par les générations montantes de l'Algérie indépendante.

L'Algérie, qui s'apprête à mener une échéance présidentielle d'une importance capitale, trouve de la part de tout son peuple une adhésion inégalée à travers tout le territoire national, qui reflète une conscience populaire élevée quant à l'importance de cette échéance nationale vitale, et reflète également la profonde conscience populaire quant à l'impératif d'accélérer le processus pour faire sortir notre pays de cette phase sensible. Partant de cette adhésion populaire et au regard de la confiance grandissante du peuple algérien envers son armée, et dans le souci d'atteindre les nobles objectifs auxquels il aspire, le Haut Commandement de l'Armée Nationale Populaire poursuit sa démarche continue visant à entretenir et à accompagner cet élan national résolu et à veiller à réunir tous les facteurs de réussite et de succès afin d'atteindre la finalité tant escomptée.

Aussi, c'est sur les traces de cette voie réussie, avec l'aide d'Allah, que s'inscrit le travail de l'Autorité nationale indépendante des élections, qui s'acquitte de ses nobles missions avec conscience et conviction et qui s'attelle avec constance, dévouement et détermination à superviser toutes les étapes du processus électoral. En effet, elle a bénéficié et continuera de bénéficier de toutes les formes de soutien de la part de l'ensemble des institutions de l'Etat et de toutes les formes d'accompagnement permanent de la part de l'Armée Nationale Populaire, ainsi que de tous les honnêtes et valeureux enfants du peuple algérien, afin d'atteindre l'ultime objectif que constitue la tenue des présidentielles dans les délais impartis, à savoir le jeudi 12 décembre 2019. Certes, les présidentielles se dérouleront à la date fixée, car cette noble démarche nationale émane de la volonté populaire, et quand je dis volonté populaire j'entends par là toutes les franges du peuple algérien, à l'exception de la bande et de ceux qui orbitent autour d'elle.

Nous constatons aujourd'hui que le peuple algérien, notamment les jeunes, a atteint un haut degré de conscience et est résolu à se diriger vers la tenue des présidentielles, mettant ainsi en échec les desseins de la bande et des ses relais, habitués à exercer le chantage politique, à travers des porte-voix qui utilisent certaines tribunes médiatiques tendancieuses tentant en vain d'entraver cette noble démarche.

L'Armée Nationale Populaire est déterminée et engagée à accompagner le peuple algérien jusqu'à la fin de cette phase sensible que traverse notre pays, et son Haut Commandement a affirmé et affirme en toute franchise, à travers ses interventions et ses discours, que les positions de l'Armée demeurent constantes et irrévocables. Celle-ci suit une stratégie judicieuse et bien étudiée, et œuvre à mettre en place toutes les conditions idoines permettant aux citoyens de s'acquitter de leur devoir national dans un climat de sécurité, de paix et de sérénité, et d'organiser ces élections, dans toutes leurs étapes, dans de bonnes conditions. Aussi, comme nous avons mis en garde auparavant la bande et ses relais, et nous leur avons fait face, en compagnie de toutes les institutions de l'Etat, les présentant par la suite devant la justice pour rendre compte de leurs actions, nous mettons en garde aujourd'hui quiconque tente de perturber et troubler la sérénité de cette importante échéance. La justice leur fera face à travers la stricte application de la loi.

Aujourd'hui, nous nous dirigeons d'un pas ferme et résolu vers l'organisation des présidentielles, après que tout le peuple algérien a vu, à l'exception de la bande et de ses inféodés, que toutes les conditions sont réunies pour l'élection du nouveau Président de la République qui appliquera son programme au service de l'édification d'une Algérie nouvelle, où il n'y aura pas de place aux pratiques indues et anachroniques, et aux mentalités sclérosées et révolues, et que le peuple conscient, notamment sa jeunesse, à la lumière de l'accompagnement sincère de l'Armée Nationale Populaire, a pris une décision irrévocable, est plus que jamais décidé à aller de l'avant pour faire aboutir ce processus, dans une indifférence totale envers les provocations et la propagande tendancieuse que les ennemis de la nation s'attellent à véhiculer, afin d'entraver le processus électoral. Ils ne réussiront jamais dans leurs tentatives désespérées pour le faire dévier de son parcours historique, quoi qu'ils disent et quoiqu'ils tentent d'imposer leurs idées désuètes, car ce peuple a pris conscience qu'il est sur la bonne voie et notre consciente jeunesse a su démasquer ces manœuvres et n'est plus dupe de ce genre de ruses et ne cèdera jamais les acquis considérables réalisés en si peu de temps.

Le pessimisme est une épidémie immonde que la bande a œuvré à propager, mais ces objectifs malintentionnés ont été avortés par l'Armée Nationale Populaire, dirigée avec sincérité et dévouement par un Commandement moudjahid et dévoué à sa patrie, qui connaît la vraie valeur de la responsabilité, qui est honoré d'être issu de ce peuple nationaliste et authentique et fait de l'espoir son catalyseur et motivateur afin de répondre aux satisfactions de ce digne peuple, qui aspire au changement et qui œuvre avec une grande conscience à se diriger vers cette direction juste, positive, et en phase, de par sa teneur et sa nature, avec les principes et les valeurs nationales séculaires».

En dépit de tout ce qui a été réalisé en termes de résultats positifs, quelques personnes se sont manifestées pour entraver tous les efforts nationalistes sincères consentis. Ces personnes qui prétendent être d'une grande culture et qui font des communiqués leur moyen idéal pour perturber cette noble démarche nationaliste, en tentant d'induire le peuple algérien en erreur et en abusant de conseils, en omettant qu'ils avaient occupé dans le passé de hautes responsabilités au sein de l'Etat, et qu'ils faisaient partie intégrante de l'ancien système. Ces personnes, qui ont raté le train et qui font désormais partie du passé, vivent dans des tours d'ivoire et n'ont aucune idée de la réalité de ce qui se passe dans le pays, ni des sentiments des Algériens à travers le territoire national, ou de leurs espoirs et ambitions pour un avenir meilleur. En témoigne leurs propositions stériles et mort-nées, à l'image de leurs revendications de libérer ceux qui ont porté atteinte à l'emblème national. Ce sont des propositions rejetées dans la forme et dans le fond, car le drapeau national est le symbole de la souveraineté nationale, des sacrifices des millions de valeureux Chouhada et de la souveraineté de tout le peuple algérien, qui n'acceptera jamais que l'on porte atteinte à l'emblème national.

La justice se chargera des affaires de ces derniers, puisqu'elle est également l'un des symboles phares de l'Etat de droit, et jouit à présent de toute l'indépendance requise et exerce sans pressions ni diktats. Ses hommes exécutent leurs missions avec sincérité, intégrité et mérite, leur seul objectif est la primauté de la loi et rien d'autre que la loi. Il n'y a aucun doute sur son rôle leader et important dans la lutte contre la corruption et le traitement de ses différentes affaires. Une justice courageuse et résolue à faire face, avec impartialité, à tous ceux qui ont favorisé la corruption, elle refuse tout diktat de qui que ce soit, et n'acceptera aucunement que son jugement soit altéré, son seul moyen est la loi, avec laquelle elle exerce ses missions et poursuit son rôle noble et vital. A cet effet, nous pouvons affirmer qu'à présent tout est clair et que la justice, qui a retrouvé sa crédibilité, se charge de l'application de la loi avec la rigueur requise, ce qui lui a permis de neutraliser les têtes de la bande.

Enfin, je ne puis qu'affirmer, avec fierté, détermination et optimisme en l'avenir, que l'Algérie avance avec des pas sûrs vers la réussite des prochaines élections présidentielles, et qu'elle sortira de cette phase sensible, avec la volonté d'Allah le Tout-Puissant, grâce aux efforts des loyaux nationalistes, à l'accompagnement sincère de l'Armée Nationale Populaire, et à la conscience du peuple algérien, notamment sa jeunesse, qui estime à leur juste valeur ses devoirs et ses responsabilités envers la patrie, et sait toujours, au moment précis, comment faire basculer les situations décisives en faveur de l'Algérie nouvelle, qui ne reviendra plus jamais, avec la Volonté d'Allah le Tout-Puissant, aux anciennes pratiques, car toutes les garanties relatives aux élections sont réunies et tout est sur le bon chemin. Personne n'a le droit de prétendre que les circonstances ne sont pas favorables. Que tout le monde sache que l'Algérie nouvelle, que le peuple algérien avec sa jeunesse aspirent à édifier sur des bases fortes et solides dans le respect des principes démocratiques, est une Algérie qui a vu des millions de Chouhada se sacrifier pour elle et qui mérite d'être au-dessus de toute considération. Allah le Tout-Puissant est le Connaisseur des intentions et est Témoin de mes dires.»