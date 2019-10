Notre Forum de la mémoire : Et si on relisait la déclaration du 1er Novembre 1954 ?

Feu Ferhat Abbas s’était exprimé au sujet du contenu de la Déclaration du 1er novembre, en disant ceci : «La patrie est une charte qui unifie les morts et les vivants, ainsi que ceux qui vont naître plus tard sur cette terre… L’Algérie est la patrie de tous. Nos seuls ennemis sont la domination coloniale, la ségrégation raciale, la misère et l’humiliation».

À la veille de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de notre glorieuse Révolution, le forum de la Mémoire d’El Moudjahid a organisé, hier, une conférence historique qui s’est voulue une lecture de la Déclaration du 1er Novembre. Tous les historiens et intervenants à ce forum se sont accordés à dire que ce document à dimension politique, culturelle, religieuse et philosophique constitue toujours une référence pour l’ensemble des Algériens.

Dr. Ameur Rekhila, historien et chercheur, a axé son intervention sur la portée et les concepts cités dans la Déclaration de Novembre.

Le conférencier dira que le 1er Novembre 1954 est une date importante dans l’histoire de l’Algérie, car elle a signé l’acte de naissance d’une révolution exemplaire dans les annales des mouvements de libération des peuples.

La décision d’opter pour une action armée n’était pas le fait du hasard. Les rédacteurs de cette plate-forme, adressée aux militants de la cause nationale et le peuple algérien, avaient un seul message : «la lutte pacifique ne mènera à rien». Le peuple algérien soumis par la brutalité des armes et enchaîné par l’odieux code de l’indigénat qui le dépouillait de ses droits et de ses biens a subi, depuis l’invasion française de 1830, les pires sévices de l’impitoyable système colonial. Toutes ces révoltes de résistance à l’occupation furent écrasées dans le sang. La lutte politique qui avait commencé en 1926, avec la naissance de l’Etoile Nord Africaine avec des revendications indépendantistes, avait démontré ses limites au lendemain des massacres du 8 mai 1945. L’année 1947 verra la création de l’Organisation Spéciale qui avait choisi le chemin de l’action armée. Le chercheur en histoire, qui a décortiqué le texte, a tenu à préciser que ce document a le mérite d’avoir porté le mouvement national de la vision politique de la question algérienne à la phase de l’application sur le terrain et renoncer à toute sorte d’hésitations qui avaient des répercussions sur les différentes formations du mouvement national et du peuple algérien. Le conférencier a tenu à indiquer, dans sa lecture, que le concept révolution n’était pas évoqué dans le texte. Mais, dira t-il, les mots utilisés étaient inspirés d’une terminologie politique et juridique très claires. Il ajoutera que le document contenait des expressions comme «L’Unité et le travail», «Lutte de libération»… Les rédacteurs ont laissé la porte des négociations ouverte et avaient appelé la France à négocier avec les représentants du peuple. Pour le moudjahid et commissaire principal à la retraite Aissa Gasmi, la Déclaration du 1er Novembre est encore d’actualité pour rappeler, sans ambiguïté, les grandes lignes du programme politique, auxquelles les Algériens ont adhéré et juré fidélité, en l’occurrence «la restauration de l’État algérien souverain, démocratique et social, dans le cadre des principes islamiques et le respect de toutes les libertés fondamentales sans distinction de race et de confession». «Cette déclaration résume le génie du peuple algérien», dira M. Aissa Gasmi. lors de cet anniversaire, le forum de la mémoire a honoré symboliquement le moudjahid Mohamed Esseghir Belaâlam qui a appelé la jeunesse algérienne à s’imprégner du contenu de cette déclaration du 1er novembre et se référer à la génération de novembre qui avait comme seul credo : unité, sacrifice et engagement».

Farida Larbi