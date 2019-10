Eclairage : La première balle

Le 1er Novembre 1954 à zéro heure une poignée d’hommes sommairement armés, mal entraînés mais forts de la seule foi en la justesse de la cause pour laquelle ils se sacrifiaient allumèrent à travers le pays la mèche de ce qui allait devenir une glorieuse lutte de Libération et mettre fin à 132 années d’une colonisation barbare qui maintînt tout un peuple dans un dénuement épouvantable et une aliénation culturelle que peu de pays ont connus avec une telle acuité. La France coloniale, le colonat dominateur et arrogant qui spoliait les riches terres du pays en exploitant jusqu’à la moelle une main-d’œuvre indigène taillable et corvéable à merci, les petites gens qui cantonnèrent les Algériens dans de petits boulots pour se sentir puissants n’avaient rien vu venir englués dans leur conviction que l’Algérie resterait un acquis et pour avoir prétendument sorti ce territoire autrefois inculte des limbes du Moyen Âge. Tout ce beau monde, y compris les services de sécurité, n’avait nullement soupçonné que ce gros pétard, sans lendemain qui serait étouffé dans l’œuf le temps de quelques rafles des meneurs, allait déclencher une guerre révolutionnaire qui entraîna tout le peuple algérien dans la flamme du combat, certains combattants n’avaient même pas 15 ans lorsqu’il montèrent au maquis. L’indépendance qui mit fin au joug colonial coûta cher en vies humaines car l’occupant mena une riposte répressive meurtrière, mobilisant jusqu’à 500.000 hommes, ce qui ne fit que renforcer la détermination du peuple algérien dans son juste combat.

Aujourd’hui , quelle famille n’a pas un martyr à pleurer, la Révolution algérienne avait triomphé et eut un retentissement mondial et un effet d’entraînement indéniable sur d’autres mouvements de libération, ce qui hâta le processus de décolonisation dans le monde en contribuant à faire tomber les derniers bastions du colonialisme.

K. O.