Tizi Ouzou : Le PC de la wilaya III historique de Tagma, haut fait d’armeS

Le poste de commandement (PC) de la wilaya III Historique, niché au cœur du massif forestier de l’Akfadou, fief des maquisards de la glorieuse révolution de Novembre 1954, est un lieu chargé d’histoire en attente de réhabilitation, de considération et de valorisation. Implanté non loin du village Tagma, dans la commune forestière Yakouren, ce poste de commandement de la plus importante wilaya historique, à la tête duquel se sont succédé deux valeureux et héroïques colonels, respectivement Amirouche Ait Hamouda et Mohand Oulhadj, reste toujours, malheureusement, peu connu de la majorité des algériens tant que rien de concret n’est fait dans le sens de la vulgarisation et valorisation de ce haut lieu de commandement de la glorieuse révolution de novembre 1954, déplorent des moudjahidine, fils et filles de chahid de la wilaya de Tizi-Ouzou qui n’arrivent toujours pas à expliquer l’abandon par les autorités locales et nationales d’un projet de réalisation d’un mémorial en hommage aux martyrs de la wilaya III historique à Tagma, un village intime lié à ce quartier général du commandement de la wilaya III historique. La population de ce village se trouvant à proximité de ce PC a été sérieusement touchée dans sa chair pendant la guerre de libération nationale. D’atroces séances de torture de citoyens et citoyennes y sont quotidiennement exécutées dans un camp de l’armée coloniale installé dans ce village révolutionnaire, nous raconta le fils de chouhada Meziane Djouzi. «Dans ce camps militaire, on instruisait les nouveaux soldats de l’armée coloniale aux techniques de torture et de liquidation des algériens engagés dans la guerre de libération nationale», a rappelé notre interlocuteur, en mettant en exergue l’importance de l’érection d’un grand mémorial dans ce village martyr pour témoigner de toutes ces atrocités commises par la colonisation contre le peuple algérien, mais aussi et surtout pour vulgariser et valoriser le combat héroïque des algériens contre cette armée coloniale coupable de crimes abjects contre les populations civiles. Selon Meziane Djouzi, pupille de la nation, originaire de la même région, dont le père avait été torturé jusqu’à la mort dans ce camps, la première pierre de réalisation de ce mémorial avait été posée en 1992 par le premier ministre d’alors. Ce projet important pour l’entretien de la mémoire et sa transmission à des générations futures, dont l’étude avait été achevée et un avis d’appel d’offres de sa réalisation avait été lancé par deux fois dans un quotidien national, n’est pas concrétisé à ce jour, déplorent les moudjahidine et tous les membres de la famille révolutionnaire de la wilaya de Tizi-Ouzou, tout en s’interrogeant sur les causes de l’annulation de ce projet. Selon l’étude, ce projet consistait en la réalisation d’un mémorial composé d’un monument à la mémoire des martyrs, d’une bibliothèque, d’un musée et d’un hôtel, soit tout ce qu’il faut pour réhabiliter le poste de commandement de la wilaya III historique, se trouvant à proximité de ce village martyr, Tagma, dont le nom est inscrit en lettres d’or dans le livre de l’histoire de la glorieuse révolution de novembre 1954. En attendant, le président de l’association des pupilles de la nation de la wilaya de Tizi-Ouzou n’est pas prêt d’arrêter sa quête visant à tirer de l’oubli ce noble projet, car il s’agit, selon lui, de la défense de la mémoire des meilleurs enfants de l’Algérie, un pays qu’ils avaient libéré au prix de leur vie de l’une des plus abominables colonisations.

Bel. Adrar