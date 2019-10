Béjaia : Une stratégie offensive contre l’ennemi

Le déclenchement de la guerre de libération nationale est l’une des étapes du rejet par le peuple algérien de l’oppression et de l’exploitation de l’ennemi français ; un peuple né pour la liberté et non la domination, un peuple qui voulait prendre son destin en main et arracher, à n’importe quel prix, son indépendance et recouvrer sa souveraineté.

L’Algérien savait pertinemment que lorsque «le peuple un jour veut la vie, force est au destin de répondre, aux ténèbres de se dissiper et au chaînes de se briser». La révolution algérienne a touché toutes les populations des villages et douars qui se sont révoltées contre l’occupation et la domination de l’armée française qui voulait garder l’Algérie comme partie intégrante de la France. Dans la vallée de la Soummam, les populations qui aspiraient à une justice et à la liberté se sont données le mot d’ordre sous la bannière de l’armée de libération nationale. «Libérez l’Algérie». Dans les contrées de Tazmalt, Akbou, Sidi Aich, El Kseur et Kherrata, l’armée coloniale s’est concentrée dans les villes intimidant les populations à dénoncer les «rebelles». Novembre 1954, l’heure a bien sonné pour que l’injustice et la domination soient bannies. Hommes, femmes et enfants sont harcelés pas les colons français. Toute la population de la vallée de la Soummam est mobilisée. La guerre a bien commencé et il fallait atteindre son objectif.

Le coup de feu du 1er novembre a secoué les cœurs des algériens qui savaient que la lutte et la guerre seront rudes et que le prix sera lourd mais l’indépendance est indiscutable. Dès le début de l’année 1955, la tâche principale était de convaincre les populations du bon droit de l’action armée par une campagne d’information et de sensibilisation car personne ne connaissait encore par qui la révolution est déclenchée. Les premiers commissaires politiques chargés de cette action ont été choisis pour leur connaissance du terrain et leur grand savoir-faire en matière de récupération psychologique des populations. Les moudjahidine ont réussi à infliger des pertes humaines à l’ennemi grâce à des opérations commandos effectuées en plein centre urbain, dans des places publiques, dans les cafés et restaurants. Ces actions meurtrières étaient parmi les critères pour que les moudjahidine soient acceptés à monter aux maquis. Il fallait organiser les actions à mener contre le colonialisme français lors des différentes batailles qui ont eu lieu dans la zone III de la vallée de la Soummam. Les moudjahidine ont également sensibilisé les populations de la Soummam qui ont marqué leur engagement indéfectible et leur fidélité à la cause. Des actions offensives malgré les moyens limités à des fusils de chasse, mais beaucoup de volonté et une meilleure stratégie face à un arsenal de guerre énorme de l’armée coloniale. Certains moudjahidine encore vivants témoignent de cette lutte héroïque et historique de l’armée algérienne. Ikhlef Mustapha, secrétaire général de l’ONM de Béjaia, dira : «Face à une armée coloniale équipée en arsenal et des armes lourdes, les moudjahidine n’avaient de stratégie que de s’organiser et surtout s’armer avec le maximum pour déjouer la répression aveugle du colon. Ces armes, il fallait les chercher un peu partout et les acheminer dans la discrétion totale vers les maquis.» El Hadj Ikhlef nous a parlé aussi des opérations d’acheminement des armes vers l’Algérie à partir de la Tunisie. Selon les témoignages de M. Ikhlef, «les armes sont ramenées de Tunisie. Vingt-huit compagnies ont été envoyées à Tunis pour ramener les armes. Celles-ci étaient transportées sur le dos des mulets, et chaque moudjahid en avait deux; une pour lui et l’autre sera remise à un autre compagnon. en 1957, il y avait la ligne Morice, et avec des cisailles on coupait les fils de 30 et 50.000 volts. De la Tunisie à la wilaya III, on ne subissait que des accrochages avec l’ennemi et plusieurs morts durant le trajet». il citera également la ligne Challe en 1958, du côté de Oum Tebboul (dans la wilaya d’El Tarf) ainsi qu’à Bouchegouf, dans les Aurès, où une compagnie dirigée par Rabah Afertas a été entièrement décimée. Le nombre de morts dans les accrochages des acheminements d’armes dépassait de loin celui des morts à l’intérieur du pays. Selon le SG de l’ONM de Béjaia, qui citera avoir participé en 1959 à l’acheminement des armes à travers les lignes Challe et Morice en provenance de Tunisie, «en 1960, au retour, alors que nous étions très jeunes, on est entrés dans le PC du Bataillon du défunt Chadli qui nous a reçus.

Là nous avons suivi une formation de trois mois et on est rentrés à la wilaya III pour poursuivre la révolution». Ikhlef se souvient de beaucoup de ses compagnons de lutte qui sont tombés sur le champ de bataille. Il conclut son témoignage avec beaucoup d’émotion : «c’était notre devoir primordial de libérer le pays du joug colonial, et notre volonté farouche et l’amour du pays ont fait que malgré l’armement de l’ennemi, nous avons su et pu subir des pertes humaines importantes aux troupes françaises. Ces moudjahidine étaient de vrais nationalistes qui ont donné leur vie à ce beau pays qui est l’Algérie». De son côté Attoumi Djoudi a rejoint le maquis en septembre 1956.

alors âgé de 18 ans et étudiant, il a été affecté au P.C. de la wilaya III auprès du colonel Amirouche, avec d’autres intellectuels, à savoir Amirouchéne Tahar, Salhi Hocine et El Hadi Ouguergouz. Leur âge et leurs études ne les ont pas empêchés de rejoindre la révolution armée. Il dira : «J’étais affecté dans les zones II, III et IV, soit la petite et la grande Kabylie, comme secrétaire de zone, et en juin 1961, j’étais promu officier par le colonel Mohand Oulhadj et affecté dans la vallée de la Soummam dévastée par l’opération jumelle en compagnie d’une équipe de responsables officiers de l’armée de libération nationale (ALN) comme Aissat Meziane, Zane Boualem, Benseghir Belkacem et Mezaoui Larbi». Et de poursuivre : «Nous avons concentré nos efforts sur la réorganisation de la zone III durement éprouvée par les opérations Charles. Il fallait organiser les actions contre l’ennemi, restructurer les maquis et la population et surtout rétablir le moral des moudjahidine et des civils. Notre action était très dure du fait de la forte concentration de l’ennemi avec les commandos de chasse, opérations des unités d’élites de l’armée coloniale, regroupement des populations, etc.»

A cet effet, la population a toujours était à l’écoute des conseils des moudjahidine. Attoumi souligna que «grâce à la confiance et à l’adhésion de la population, nous avons parachevé notre mission jusqu’au 19 mars 1962, date de la fin de la guerre». Ainsi, l’armée de libération nationale a su redonner la souveraineté et la dignité au peuple algérien à travers sa lutte héroïque et sa détermination incontestable comme l’a si bien cité le grand poète de la révolution algérienne Moufdi zakaria : «Nous avons occupé la scène de l’Histoire, en déclamant des vers ainsi qu’une prière dont les invocations jaillissent de ton âme, Algérie».

Mustapha Laouer