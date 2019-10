MASCARA : 65 ans après les témoignages restent poignants

Aujourd’hui, 1er novembre 2019, soixante-cinq ans se sont écoulés depuis le déclenchement de la guerre de Libération nationale. Certains de nos vaillants moudjahidine encore en vie se posent la question s’ils ont accompli leur devoir national comme leurs compagnons d’armes morts au champ d’honneur ; des chouhada qui ont consenti le sacrifice d’une jeunesse pour que ce pays, notre pays à tous, devienne libre et indépendant. Nous avons sollicité si Abdelwaheb pour recueillir son témoignage de la bataille à laquelle il a participé en 1957 et dont il garde jusqu’à aujourd’hui les stigmates indélébiles de cet acte de bravoure et de courage des patriotes de l’ALN sous le commandement de Si Redouane, mort au combat, les armes à la main. Si Abdelwaheb a perdu une jambe après avoir sauté sur une mine antipersonnel, l’œuvre de l’armée coloniale.

Son cœur et sa mémoire sont pleins de ces tristes souvenirs, et le fait de les évoquer lui font perdre la tête et il ne retient pas ses larmes, lui qui n’en jamais versé une, dit-il, même face à ses bourreaux de la prison de Tighennif où il a passé plus de deux ans derrière les barreaux sous le chef d’inculpation d’incendie volontaire et d’atteinte à la sûreté de l’état, avant d’été relâché, quelques mois seulement avant l’indépendance, raconte-t-il. «je me souviens de cette journée où nous avons été jetés en prison dans une cellule avec d’autres prisonniers de la même région, tous condamnés à mort, sans compter les autres dont je ne me rappelle plus de leurs noms. seuls Ali, zouaoui, Derouiche, Kessas me reviennent à l’esprit car on a partagé tout le supplice de la prison avant qu’ils ne soient transférés et exécutés dans une prison à Oran. Notre solidarité en détention, ajoute-t-il, était exemplaire et nous partagions en ces moments difficiles d’enfermement les préoccupations des uns et des autres en atténuant tant bien que mal les moments de déprime et de désespoir de nos frères. Je revois toujours l’image de ce prisonnier, que je ne peux oublier d’ailleurs, qui a gardé dans notre quartier de haute sécurité de la prison la photo de sa femme qu’il n’a vu que le jour de leur mariage, avant d’être emprisonné pour les mêmes faits qui nous ont été reprochés». Beaucoup reste à écrire sur cette date et une foultitude de questions sur la barbarie demeurent enfouies dans les pénombres de l’oubli, et s’il faut les extraire aujourd’hui plus que jamais en cette commémoration du 65e anniversaire du déclenchement de la révolution, la raison est simple : les porter haut par les générations montantes, nous rappelle Si Abdelwaheb qui, en dépit de son âge avancé, se fait un devoir de mémoire, voire une obligation pour que l’on n’oublie pas les atrocités commises lors de la guerre de libération nationale et le prix du sang versé pour le triomphe de la liberté et de la démocratie, des acquis de la prestigieuse lutte du peuple algérien face à l’oppresseur. A l’ occasion des festivités marquant le 65e anniversaire du déclenchement de la révolution de novembre 1954, à travers le territoire de la wilaya de Mascara, l’on a prêté l’oreille au témoignage poignant d’un moudjahid sur l’attentat qui a eu lieu le mois d’avril 1957 dans un bar appartenant à un commandant de l’armée où se réunit, tous les jours, les officiers de l’armée française. Si Mansour, de oued Taria, raconte : «Il s’agit de l’attentat exécuté par Si Hachemi Mohamed, né en 1922 dans la commune de Sig, militant et membre du Front de libération nationale dès 1955, puis responsable des Fida de 1956 à 1957 et avait à ses côtés les militants Mansouri Mohamed, Derkaoui Boumediene (chahid) et Kada Beghachache (chahid). ce militant a exécuté plusieurs attentats contre l’armée coloniale et contre ses partisans entre 1956 et 1957. En février 1957, il rejoint les rangs de l’Armée nationale populaire. Au mois d’avril 1957, le Commandement chargé de la surveillance des zones, composé de Si Boumediene, Ba Athmane et le Commandant Benaouda, demande aux moudjahidine des volontaires pour exécuter un attentat très important au niveau d’un bar à Sig, et ce fut Si Hachemi Mohamed qui se porta volontaire avec à ses côtés trois autres moudjahidine qui sont Si Larbi (chahid), Mohamed (chahid) et Abdallah (chahid). Les trois moudjahidine se sont cachés derrière les arbres du boulevard et Si Hachemi s’est caché de l’autre côté. au moment du passage d’un véhicule blindé de l’armée coloniale, ils furent découverts et tués sur le champ. Si Hachemi abattra l’ensemble des soldats et prend une arme automatique et le képi du capitaine, qui lui permet de rentrer dans le bar sans attirer l’attention des présents, puis il sort son arme pour abattre l’ensemble des personnes qui se trouvaient dedans, mais il fut quand même sérieusement touché à la poitrine. Hachemi prend la direction d’une tente dressée par un nomade aux alentours de Sig, où il fut accueilli et soigné puis acheminé à dos d’âne vers la montagne où l’attendait les éléments de l’ALN. voyant que sa blessure était sérieuse, le moudjahid Si Hachemi fut dirigé vers la frontière pour rentrer au Maroc pour subir les soins nécessaires et y restera jusqu’à l’indépendance». Un autre moudjahid de la même région, qui n’est autre que son frère El hadj Hmida, nous fait savoir qu’ en 1958, les moudjahidine tendaient des pièges en plein jour à l’armée française comme ce fut le cas au douar Ouled Aissa, dans la commune de Ghriss. ce jour-là, des militaires subissent un revers, un dur coup; les moudjahidine savaient que des militaires allaient venir au douar pour la projection d’un film de propagande faisant croire aux populations que les moudjahidine ne pouvaient rien devant une puissance comme la France appuyée par les alliés. Il y a eu plusieurs morts, des blessés, une perte en matériel et une humiliation pour les soldats qui sont restés vivants. on leur a fait subir une punition très pénible devant la population présente, sans les tuer. Ils les relâche sans armes et sans ceintures pour rejoindre leur caserne à pied et avec un message. Le lendemain, une armada de militaires débarque au douar. on assista à une opération de représailles sur les civils ; les maisons ont été brûlées, les troupeaux tués, sans pertes humaines fort heureusement, parce que, dit-il, les habitants savaient qu’ils allaient être “corrigés”, et ils ont tous quitté les lieux bien avant.

A. Ghomchi