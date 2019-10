Les Frères Uchalem : deux figures emblématiques  

Si Saïd Uchalem, de son vrai nom Hadj Saïd, est un valeureux martyr qui a donné du fil à retordre à la soldatesque coloniale française dans les massifs forestiers relevant de l’ancienne confédération des Aït Ghovri et l’Akfadou.

Natif du village révolutionnaire «Achellam» dont une trentaine de valeureux enfants sont tombés au champ d’honneur pour libérer l’Algérie du joug colonial, Si Said Uchalem se comptait parmi ces hommes dignes qui avaient rejoint le maquis durant les années 1940 sous la direction de celui qui allait devenir, au déclenchement de la guerre de Libération nationale en 1954, premier chef de la Wilaya III historique, selon le témoignage du président de l’Association des filles et fils de chahid, pupilles de la nation de la wilaya de Tizi-Ouzou, Meziane Djouzi, natif du village Ahmil, dénommé « nid de vipères » par l’administration coloniale. Premier maquisard (officier de l'ALN) dans la région d’Ath Ghouvri, le chahid Si Said Uchalem a participé et planifié plusieurs embuscades contre la soldatesque coloniale dans les maquis de l’Akfadou. Courageux, fin stratège et foncièrement déterminé à en finir avec l’injustice et les sévisses que faisaient subir les soldats coloniaux aux populations locales démunies et réduits à la misère, il multipliait les embuscades meurtrières contre la soldatesque coloniale, fortement armée et décidée à anéantir la rébellion des populations de la région contre l’autorité coloniale. L’héroïque embuscade qui a eu lieu le 23 février 1956 à Akfadou au lieu dit Tizi-Tamliht (Yakouren) a été le premier haut fait d’arme qu’a mené ce chahid en compagnie de son compagnon d’armes, Drif Amar, selon notre interlocuteur qui a également souligné la bravoure et l’abnégation de ce héros national qui a sacrifié toute sa famille pour l’indépendance de notre pays, notamment son épouse de nationalité polonaise, de son vrai nom Kofi Josiane, surnommée Chenouchi Djedjiga (nom de guerre Zahra), tombée au champ d’honneur au maquis au village Ath Semlal dans la région de Bouzeguen, son fils Mohand, âgé à peine de 8 ans et son frère Hadj Said Cheik Belkacem. Si Said Uchalem est décédé dans la région d’Illoula Oumalou, à Tizi-Ouzou, où il avait été balancé d’un hélicoptère en 1960 après avoir été capturé par l’armée coloniale.

La famille de ce valeureux martyr compte pas moins de 17 chahids et plusieurs moudjahidines qui se sont sacrifiés pour que vive aujourd’hui l’Algérie libre et indépendante. De valeureux et héroïques martyrs et maquisards avaient combattu en compagnie et sous les ordres de Si Said Uchalem. Parmi ces derniers, Mouloud Moudoud, de son non de guerre «Moudoud Uchalem», un authentique moudjahid décédé le 27 février 2019 des suites d’une longue maladie. Qualifié «d’individu dangereux» par l’armée colonial, ce dernier, natif du village Achallem, commune de d’Ifigha, anciennement Moknéa, a rejoint ses compagnons des rangs de l'ALN en 1958 à l’âge de 18 ans et a servi sous les commandements du colonel Mohand Oulhadj, un des chefs de la Wilaya III historique, des officiers de l’ALN, Si Saïd Uchalam, Akli Mohand Said, Mouhand Said Abouda et Ferrat Salah, et ce, jusqu'au jour de son arrestation lors de la grande bataille qui s’est déroulée au village Ighil Bukiassa, dans le massif forestier d'Idjer, le 11 mars 1961 mené par si Mohand Said Ouzeffoun.

Avant de rejoindre les rangs de l’ALN en 1958, Moudoud Uchalem, était chef de front depuis 1956 au niveau de son village Achellam. Ce village révolutionnaire a grandement souffert de la colonisation et ses indescriptibles exactions. Selon le témoignage d'un militaire français dénommé Roger Enria, dans son dernier ouvrage consacré sur la guerre d'Algérie et intitulé Le chasseur d'Akfadou 1957/58, «le 11 mars 1961, la compagnie du 27e Régiment, participait à cette énorme opération spéciale, avec l'appui de l'aviation à Ighil Boukiassa. Il y eu deux moudjahidine blessés faits prisonniers et pas mal d'armes récupérées, dont 2 PM, Mat 38 et 49 ainsi que des munitions et des documents». Deux Moudjahidines, à savoir Moudoud Mohand et Belkhir Larbi ont été blessés et arrêtés par la soldatesque coloniale à l’issue de cette héroïque mais inégale bataille.

Capturé blessé, les armes à la main par le

27e Bataillon des chasseurs alpins, Moudoud Uchalem fut évacué dans hélicoptère de l'armée coloniale française vers l'hôpital civil de Tizi-Ouzou, selon le témoignage de cet ancien militaire. À son rétablissement, il a été poursuivi par le tribunal permanent des forces armées de la Z.E.A de Tizi-Ouzou, le 6 septembre 1961, pour les chefs d’inculpation «d’atteinte à la sécurité de l'état», «participation avec des bandes armées» et «détention d'armes de guerre». Libéré le 5 avril 1962, après la démobilisation, le valeureux moudjahid a rejoint la vie civile.

Moudjahid de la première heure, il avait toujours préféré l'anonymat et la discrétion et refusait toutes offres pour son combat libérateur. Homme exceptionnel, pieux, respectueux et intègre, le maquisard Moudoud Mouloud a fait carrière dans la Police nationale jusqu’à sa retraite. Il est décédé le 27 février 2019 et enterré le lendemain dans son village natal en présence d’une foule nombreuse venue lui rendre un dernier hommage pour tous les sacrifices consentis pour la libération de notre pays.

Belkacem Adrar