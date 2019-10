Sétif, Ksar Ettir : Le camp de la mort lente

Il ne sera jamais de trop, sinon un devoir absolu de secouer nos mémoires et se remémorer dans la fierté et l’héroïsme de Novembre libérateur, les sacrifices endurés par un peuple alors plus que jamais déterminé à recouvrir, par la force, ce qui, usant de la force, lui a été pris par le colonialisme français.

«Novembre» depuis 65 ans déjà constitue une date historique pour tous les Algériens qui n’oublieront pas de sitôt les sacrifices endurés et le prix fort payé par les artisans de la liberté, tous ces martyrs glorieux qui sont tombés au champ d’honneur en arrosant de leur sang chaque parcelle de la patrie et un peuple dont la foi et la détermination n’avaient d’égal que l’aboutissement à son indépendance.

Dans la wilaya de Sétif comme partout à travers le territoire national, le sacrifice fut alors lavé du sang de la tuerie ,de la torture abjecte, sans limite, imposée même à des enfants chouhada recensés à plus de 284 dans cette wilaya par les publications de l’Organisation nationale des moudjahidine, les déportations imposées à des populations entières à l’instar de celle de Ouled Tebben vers Bazer Sakra également non sans conséquences dramatiques, puisque prés de 800 enfants en bas âge périrent de faim et de soif, loin de leur territoire érigé en zone interdite et ces camps d’internement ou furent torturés des milliers de moudjahidine, de fidayine et citoyens .



Chaque pierre, chaque espace



À Sétif, à une trentaine de kilomètres au sud du chef-lieu de wilaya, le camp de concentration de «Ksar Ettir», restauré en partie pour que la mémoire n’oublie jamais, et que la fierté d’une liberté arrachée au prix de lourds sacrifices soit portée par toutes les générations de ce pays, garde encore les séquelles de ce qui valut l’appellation de «camp de la mort lente ».

Chaque pierre, chaque espace, chaque bout de chaine qui s’accroche aux pans de murs de ces cellules résonnent encore aux cris de ces milliers de détenus, Soumis à des sévices inhumains, torturés jusqu’à en mourir par les forces colonialistes dans ce camp que l’universitaire Salah Benmohamed avait qualifié de «crime de guerre perpétré contre les détenus algériens durant la guerre de Libération». «Dès leur placement dans les camps, les moudjahidine étaient torturés jusqu’à perdre conscience pour éviter qu’ils ne communiquent entre eux», indique le moudjahid, Belgacem Bouchareb, qui a survécu à ces sévices. Un camp dont l’odieuse réputation dépassait toutes les formes de torture (humiliation, lavage de cerveau...), des travaux forcés imposés à plus de 3.000 internés forcés de concentration , est-il par ailleurs souligné sur le document intitulé «Ksar en Abtal, de la douleur à l’espoir», édité par la direction des moudjahidine en 2010.

Le camp de concentration, s’étalant sur 12 hectares, le Ksar Ettir alors entouré de 3 barrières. La première en fil barbelé sur une largeur de 6 mètres, jonchée de mines ; la deuxième électrifiée de même type et de projecteurs puissants et la troisième de protection avec des espaces de circulation constante de chiens policiers pour que les risques d’évasion d’internés soient réduits au maximum, voire nulles.



Mourir pour un idéal



Les exemples de tortures et les travaux forcés qui leur étaient imposés sont multiples et qu’importent les souffrances, le moment cruel pour tous ces internés me disait un jour, S. Baghdadi, qui n’est plus de ce monde, «c’est lorsqu’on vous amenait de force vers la place centrale du camp pour saluer l’emblème français, ne se doutant point que chacun de nous préférait la mort que de renoncer à l’idéal pour lequel on était la ! Nous étions soumis à des travaux forcés de taille de pierre, les mains ensanglantées, et à la férocité de ces bergers allemands qui nous déchiraient...».

B. Bouchareb n’oublie pas pour sa part «Moumousse» ce chien qui portait un grade de sergent chef et par lequel on attentait à la dignité de tous ces internés en les obligeant vainement à saluer la bête. «C’était pour nous faire peur» réplique-t-il, avec une indifférence telle, qu’elle ne pouvait affecter la détermination de nos glorieux moudjahidine. Pourtant, quand il m’invite à me référer à ses écrits sur ces pratiques, je comprends vite que trop de choses lui remontent à la tête du souvenir impérissable de sa mémoire blessée.

Dans ce camp de concentration, jeté alors au cœur d’une nature ingrate entre Ain Oulmen et Sétif, les nuits n’étaient que des espaces de cauchemar. Durant 6 ans, des étés torrides et suffocants ressemblaient aux hivers intenables. Par ces hivers rigoureux, les prisonniers d’un autre monde étaient réveillés au cœur de la nuit, pour être dirigés nus vers des marres d’eau jonchées d’éclats de verre et soumis à une autre férocité, celle de sang-sues qui leur collaient à la peau.



La vie se fond avec la mort



L’horreur dans toute sa dimension quand on exigeait de ces prisonniers de creuser leur tombe, s’y installer le temps de mourir un peu avant d’en sortir, tout remblayer, le temps de revenir pour «mourir» encore. Autant de formes de torture indescriptibles ayant poussées à la folie ceux que l’on conduisait vers des parcelles aussi dures que de la pierre. On exigeait des prisonniers de creuser et pétrir de leurs pieds nus cette «terre» qu’ils étaient contraints à façonner en briques, qu’ils portaient ensuite sur leurs dos vers d’autres parcelles ; les concasser pour les réduire à leur état initial et recommencer autant de fois et de temps que cette torture durait. Dans ce camp qui comptait neuf sections, ou la mort se confondait avec ce qui restait de la vie, de ce courage exemplaire de moudjahidine toujours prêts à mourir pour que vive l’Algérie, les prisonniers étaient alors soumis à d’horribles formes de torture et d’atteinte à la dignité humaine sur des prisonnières devant leurs proches.

Tout passait pour «casser» les prisonniers et leur arracher la moindre information, de l’arrachage des ongles et des dents avec des tenailles à l’utilisation de la hache pour couper les doigts des moudjahidine jusqu’à l’enterrement de prisonniers vivants en veillant à laisser leurs têtes et leurs cous à la portée des voraces, insectes et reptiles jusqu’à ce que mort s’en suive.

Le «bain» tantôt bouillonnant, tantôt glacé de givre, les positions assises de prisonniers sur des tessons de bouteilles, comme cette pratique qui consistait à déchiqueter leur chair avec des lames de rasoir pour y déverser du sel, sont autant d’autres formes de torture qui sont citées dans ce manuel édité voila déjà prés d’une décennie par la direction et l’Organisation de moudjahidine de la wilaya de Sétif, intitulé Ksar Ettir de la douleur à l’espoir.

En 1973 ce village et ce camp seront rebaptisés pour porter le nom de Ksar El Abtal en hommage aux sacrifices de tous ces héros.

Farouk Zoghbi