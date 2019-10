Béchar : Pour une préservation de la mémoire collective

C’est toujours cette inoubliable et farouche détermination de ces hommes à combattre l’occupant français au risque de leur vie qui doit constamment raviver la mémoire collective, notamment au moment où le pays traverse un pan important de son histoire, et la commémoration du 65e anniversaire du déclenchement de la lutte de libération nationale en est l’occasion propice, pour rappeler, à travers les différentes activités programmées, les sacrifices qu’ils ont bien voulu consentir pour la liberté du pays.

Une commémoration qui, à travers tout le territoire de la wilaya, n’aura pas manqué d’abord, par le biais d’expositions photos, de poésies et de chants patriotiques, organisés dans la majorité des établissements scolaires, d’illustrer différentes étapes de la lutte de libération nationale au cours desquelles des hommes n’ont point hésité à sacrifier leur vie pour l’indépendance de l’Algérie. L’Association «Machaâl Echahid», toujours présente en pareille circonstance, a tenu à rendre un vibrant hommage à ces combattants qui ont eu à accompagner et sécuriser les caravanes transportant armes, munitions et vivres à travers le sud du pays, défiant non seulement les bombardements de l’aviation ennemie mais également les conditions climatiques insupportables du sud et les longues distances à parcourir. Plusieurs structures ont été inaugurées par les autorités de la wilaya, à l’occasion de la commémoration du 1er Novembre 1954, dont deux C.E.M. Base 4 dans les commune de Tamtert et Mazer (respectivement à 259 km et 160 km du chef-lieu de la wilaya). A la veille du 1er Novembre, anniversaire commémoratif du déclenchement de la lutte de Libération nationale, les autorités civiles et militaires, en présence des citoyens de la ville de Béchar, ont pris part, à minuit, à la levée des couleurs, au rythme de l’hymne national, organisée cette année sur la place de la République, bien embellie pour cette occasion. Une commémoration qui s’est achevée le 1er Novembre par un recueillement au carré des Martyrs.

Au musée du Moudjahid, les visiteurs ont pu voir une partie du film documentaire «Makbaret El Alf chahid» (Le Carré des 1000 Martyrs), avant d’assister à une conférence historique sur le 1er Novembre 1954. Enfin et à cette occasion également, plusieurs chaises roulantes ont été offertes à des moudjahidine, et une opération de reboisement, dans le cadre du projet «Un arbre pour chaque citoyen», a été entreprise à l’intérieur même du musée.



Le Colonel Lotfi : qualités et combativité d’un héros



Il ne peut être question de commémoration de la guerre de libération nationale, à travers toute la vallée de la Saoura, sans qu’il ne soit fait allusion à l’une des figures historiques qui ont marqué, de leur bravoure, cette lutte contre l’occupant français, alors que de nombreux témoignages de proches et de moudjahidine qui l’ont côtoyé, ne cessent d’évoquer ses qualités et sa combativité qui ont sans cesse animé le parcours héroïque de ce grand martyr : Le Colonel LOTFI. Un valeureux combattant qui a, très tôt, assumé des responsabilités au sein de l’Armée de Libération Nationale (ALN) et qui auront très vite forgé sa personnalité. Un homme dont le seul désir était de voir «une Algérie indépendante, ancrée dans ses valeurs traditionnelles, mais ouverte sur la modernité».

De son vrai nom Boudghen Ben Ali, le colonel Lotfi est né le 5 mai 1934 à Tlemcen. Après l’obtention de son certificat d’études primaires et un début de cursus secondaire, il exprime très vite son patriotisme et abandonne le lycée pour rejoindre les moudjahidine, avec qui il participera à plusieurs attaques contre des postes ennemis.

Le colonel Lotfi se verra, plus tard, confié des responsabilités dans le sud du pays, pour devenir ensuite le premier responsable de la Zone viii. Il grimpera très vite dans la hiérarchie, grâce à son courage et son esprit de combativité, pour parvenir au grade de colonel, en 1955, chef de la wilaya V. Aucun de ceux qui l’auront connu ou côtoyé ne peut se passer de reconnaître certaines de ses qualités : modeste, intellectuel et contre toute forme de discrimination. Sa compagne reconnaîtra d’ailleurs qu’il avait un amour viscéral pour son pays et qu’il en parlait comme si c’était sa première femme. Son unique rêve : voir une Algérie indépendante, un peuple algérien heureux, profiter de ses richesses.

Le colonel Lotfi était connu pour être un véritable gestionnaire des opérations militaires et de l’organisation politique de la Glorieuse Révolution. Responsable de la wilaya V historique et membre du Conseil de la Révolution Algérienne (CNRA), on lui reconnaîtra toujours son courage, son savoir et son dévouement à la cause nationale. Autant de sacrifices quotidiens qui lui auront également valu, un peu plus tard, d’être nommé conseiller du Chef du Gouvernement Provisoire de la République Algérienne (GPRA).

Mais, un certain hiver 1959-1960, alors qu’il venait de participer aux travaux du Conseil National de la République Algérienne, tenu à Tripoli (Libye) et à l’issue d’un détour par le Maroc, en compagnie de son inséparable Commandant Farradj et d’un groupe de moudjahidine, il tombe sur une unité ennemie, à Béchar. Un combat très disproportionné s’engage, à terrain découvert et le colonel Lotfi tombe au champ d’honneur, les armes à la main, le 28 mars 1960, à l’âge de 26 ans. Au même titre que tous les autres Martyrs de la Révolution, son nom demeurera non seulement gravé dans la mémoire des habitants du sud mais aussi du peuple algérien et fera toujours partie de ceux que l’on nomme les HEROS IMMORTELS.

Ramdane Bezza