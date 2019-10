Constantine : Boumendjel Bouzitouna, le quinzième homme

Le décès, le 17 octobre, du moudjahid Boumendjel Bouzitouna, vient nous rappeler l’un des épisodes les plus glorieux de la Révolution algérienne, l’évasion spectaculaire de la prison du Coudiat de Mostefa Ben boulaïd et de onze de ses codétenus, opérée le 10 novembre 1955, l’homme devant être, suite à un tirage au sort, le quinzième à escalader le mur de l’imposante forteresse, mais le destin en avait voulu autrement. Né en 1930 à Salah Derradji (commune du Khroub), Boumendjel Bouzitouna était dans le premier groupe de militants ayant pris part au déclenchement de la lutte armée le 1er novembre 1954, dirigé par Bachir Hadjadj et constitué, entre autres, de Amar Dehili, Khodja Remili, Larbi Benabderlkader, Mohamed Smati et Bachir Tebbib.

Cette nuit-là, le moudjahid, muni d’un fusil de chasse et de seulement quelques cartouches, avait, en compagnie de Dehili, tiré des coups de feu sur les gardes de la caserne militaire du Khroub.Comme beaucoup de ses compatriotes, ce sont les évènements tragiques du 8 mai 1945 qui firent prendre conscience à Boumendjel de la sauvagerie du colonisateur, ce qui l’avait décidé à s’investir activement dans le militantisme, aux côtés, notamment, de Bachir Hadjadj et Ahmed Bouras. En janvier 1954, il a été fait prisonnier avec son frère pour avoir distribué des tracts appelant les Algériens à se soulever contre la présence française dans leur pays. Libéré au bout de trois mois, Boumendjel entre en clandestinité et travaille sous les ordres de Lakhdar Bentobal. En décembre, il est arrêté en compagnie d’autres activistes et incarcéré à la prison du Coudiat, où il subira de nombreux interrogatoires ponctués d’actes de torture, sans pour autant plier. Le 11 février 1955, les autorités préfectorales de Constantine opèrent ce qu’ils avaient qualifié de l’arrestation la plus importante jamais effectuée depuis le déclenchement de la Révolution. Le chef de la wilaya I (les Aurès), Mostefa Ben boulaïd, venait d’être pris à Bengardane, au sud de la Tunisie. Condamnés à la peine capitale, les deux prisonniers se retrouvèrent, ainsi que vingt-huit autres personnes, dont Mohamed Laïfa, Tahar Zebiri, Hamadi Krouma, Salah Boulkeroua, Saïd Chougui, Ahmed Bouchemal et Brahim Talbi, dans une grande cellule, située au rez-de-chaussée de l’établissement pénitentiaire, que onze d’entre eux n’allaient pas tarder à quitter. Si les détails de la formidable évasion sont connus de tout le monde, particulièrement à travers le témoignage de l’un de ses acteurs les plus importants, Mohamed Laïfa (décédé en 2011), recueilli par l’historien Mahfoud Kaddache (publié en 1977 dans son recueil Récits de feu) et consacré à la sortie, en 2008, du film Mostefa Ben Boulaïd, il n’en demeure pas moins que Boumendjel Bouzitouna avait, à chaque sollicitation de la presse, apporté un son de cloche différent concernant l’identité de celui qui était à l’origine du plan d’évasion.



Histoire d’une évasion qui n’a pas eu lieu



En effet, selon Laïfa, c’est un coiffeur, prisonnier de droit commun, qui leur avait appris l’existence du vieux débarras mitoyen de la salle dans laquelle ils étaient internés, et qui avait été emprunté par un prisonnier pour s’enfuir quelques années auparavant : « Il y a quelques années déjà, un détenu […] s’était évadé par la fenêtre de ce débarras en plein jour, s’accrochant à une corde donnant sur le chemin de ronde et, finalement, avait pris la fuite par une conduite d’eau en réparation. “Il est bel et bien sorti”, nous disait le coiffeur » (Récits de feu). Deux ans avant sa mort, il en parle encore dans les colonnes d’El Watan : « Je me suis rendu compte que la salle mitoyenne à la nôtre servait de débarras où on entreposait la literie et autres babioles ainsi que des balles d’alfa. De plus, un prisonnier nous avait assuré que le débarras disposait d’une fenêtre qui donnait sur le chemin de ronde. J’en conclus que l’affaire était vraiment réalisable ».

Cette version a été contestée par Bouzitouna, dans un témoignage dans le quotidien An-Nasr, en 2015 : « Un jour que je me trouvais dans la cour, les gardes ouvrirent la porte d’une petite pièce attenante au quartier des condamnés à mort, ce qui me permit d’avoir une idée précise sur ce qu’elle contenait. Lorsqu’en octobre 1955, je rejoignis à mon tour ledit quartier, il y avait de vifs échanges autour de la meilleure manière de s’évader, et c’est là que je suis intervenu et appris à Ben boulaïd et aux autres l’existence de la pièce et l’avantage que nous pouvions en tirer ». L’enfant terrible de Salah Derradji a ajouté au sujet du film d’Ahmed Rachedi : « Il contient des inexactitudes historiques, notamment en ce qui a trait aux conditions dans lesquelles s’était déroulée l’évasion. Cela dit, je considère qu’elles ne nuisent pas de manière significative à l’Histoire .» Il convient de mentionner qu’un autre acteur de l’évènement, Mohamed Beziane, avait déclaré, en 2012, à l’APS, que c’était en fait Bachir Hadjadj qui avait suggéré l’idée de creuser un tunnel permettant de gagner la pièce en question : « Hadjadj avait dit à Ben boulaïd qu’en creusant le tunnel, nous atteindrions un petit dépôt qui ne s’ouvre qu’occasionnellement. Le dépôt a une porte en bois par laquelle l’on peut y accéder à une cour qui donne sur un mur lequel cache un second mur donnant accès à un passage». Quoi qu’il en soit, il était écrit qu’au lieu de s’échapper du Coudiat en cette fin d’après-midi de novembre 1955, Boumendjel Bouzitouna allait, avec ses codétenus, être transféré en janvier 1956 à la prison de la Casbah, et y rester jusqu’à l’indépendance. Le (tirage au) sort, et aussi une échelle de fortune, faite de traverses de lits, en avaient voulu, finalement, autrement.

Issam Boulksibat