Dans la lucarne : La programmation le souci de l’heure

Nous entamons le mois de novembre, celui du déclenchement de la Révolution algérienne. C’est aussi pour notre championnat d’élite le mois des compétitions de Ligue-1, des compétitions africaines, la Coupe arabe avec le MCA, le seul représentant algérien encore en lice et surtout notre sélection nationale de Djamel Belmadi qui va rechausser les champions. En effet, les Verts seront de nouveau face à l’adversité avec le début des éliminatoires de la CAN-2021 qui auront lieu au Cameroun. Ils rentreront en stage à Sidi Moussa le 11 novembre avant de jouer leur premier match contre la Zambie. Puis, notre sélection nationale aura à effectuer à bord d’un vol spécial un long déplacement à Gaboronne pour tenter le 18 novembre de passer l’écueil du Botswana, une équipe pas facile à manier chez elle. Nos clubs, comme l’USMA, la JSK, le PAC et le MCA auront à jouer des matches durant cette période. Ce qui ne sera pas facile pour la programmation des matches du Championnat national de Ligue-1. On sait qu’il reste encore des matches en retard à faire jouer rapidement pour que la poursuite de notre championnat national se déroule normalement et surtout respecte les temps. Les pensionnaires de la Première division sont outrés par le fait que le calendrier n’est pas respecté et curieusement la journée ne se joue pas entièrement. Là, on a voulu imiter les championnats européens. Ceux-ci sont soumis à des aléas qu’ils ne peuvent pas ignorer. Ce sont les grandes chaînes de télévision, mais aussi la publicité et aussi l’audimat qui imposent leurs lois. On veut accaparer l’attention de millions de téléspectateurs avides de compétitions footballistiques. Chez nous, les différents acteurs ont appelé à un changement pour que les journées de championnat se jouent intégralement, sauf imprévu de dernière minute. Là, personne n’y peut rien. Il y a aussi le fait que les journées du championnat national sont programmées seulemnt les jours ouvrables. Par le passé, les matches se jouaient le week end aussi. Depuis peu, on joue les lundis, mardi, mercredi, jeudi et d’autres jours aussi. Cela ne fait qu’exacerber la grogne lancinante des uns et des autres. Certains sont allés jusqu’à incriminer la Ligue professionnelle suite à la défaite de leurs équipes. Indirectement, ces programmations, qui ne sont pas bien étudiées, ne font que chambouler le travail des techniciens qui essayent de l’accomplir sérieusement mais ne peuvent pas faute d’une régularité pouvant rassurer tout le monde. Le MCO qui a perdu contre le PAC à remis en cause justement cette programmation qui est entrecoupée, ne permettant pas à ce club d’être dans le rythme de la compétition. Ce n’est pas uniquement le «cri du MCO», mais aussi celui de la plupart des clubs de l’élite qui veulent un championnat national qui ne s’arrête pas. Ce qui n’est pas le cas, puisqu’on continue de faire jouer des journées un mercredi au lieu de les programmer pendant le week-end. A n’y rien comprendre !

Hamid Gharbi