Cyclisme/ Tour du Faso (5e étape) : 4e place pour l’Algérien Islam Mansouri

L'Algérien Islam Mansouri a terminé à la 4e place de la 5e étape de la 32e édition du Tour cycliste du Faso, courue mardi entre Bousse et Ouahigouya sur une distance de 135.5 km. Le cycliste algérien de la formation continentale SovacNatura4Ever a franchi la ligne d'arrivée à 13 secondes du vainqueur de l'étape, le Belge Jeroen Kesteloot qui a réalisé un temps de 3h03:40, devant les deux Burkinabés, Bachirou Nikiema et Abdoul Aziz Nikiéma. Au classement général, l'Algérien Mohamed Bouzidi reste scotchée à la 15e place avec une minute de retard sur le Rwandais Moise Mugisha, porteur du maillot jaune de leader avec un temps 12h13:15, devant l'Angolais Dario Antonio, classé 2e à 38 secondes, alors que la 3e place est occupée par le Burkinabé Bachirou Nikiéma, à 40 secondes. Par ailleurs, l'Algérien Bouzidi a perdu son maillot vert du meilleur sprinteur au profit du Burkinabé, Bachirou Nikiéma (78 pts) et glisse à la 3e place avec un total de 77 points. La 2e place est occupée par le Burkinabé Mathias Sorgho (77 pts), vainqueur de la précédente édition. Mercredi, la 6e étape du Tour du Faso sera disputée entre la ville de Ouagadougou et Koudougou sur une distance de 118.3 km. Treize (13) pays dont l'Algérie représentée par 6 coureurs prennent part à cette 32e édition du tour du Faso, programmée en 10 étapes.