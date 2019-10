Ligue 1–9e journée, NAHD 1-0 JSS : Les enfants du club libèrent le NAsria

Le NAHD s’est imposé, hier au stade Omar-Benrabah à Alger, face à la JSS, sur le score d’un but à zéro, pour le compte de Ligue 1. Le Nasria a réussi l’essentiel pour éviter une crise de résultat une semaine après la défaite face au MCA sur le score de trois buts à zéro.

Les protégés de Rezki Remmane ont commencé fort le match en démontrant l’envie de glaner les trois points du match. Face à une redoutable formation de la JSS, qui négocie bien ses matchs à l’extérieur, et qui se trouvait à la 3e place avec deux matchs en retard, les coéquipiers de Redouane Zerdoum ont fait preuve de beaucoup de solidarité pour l’obtention des trois points.

Après dix minutes de prudence, le Nasria a imposé son jeu en gagnant la bataille du milieu dès le premier quart d’heure, avec notamment plusieurs occasions de scorer. Le manque d’efficacité devant les buts a fait défaut et les deux équipes se sont quittées sur le score vierge à la fin du premier half.

De retour des vestiaires, le NAHD a frappé fort en enchaînant les attaques au camp de la JSS. Les efforts des Sang et Or ont permis d’ouvrir le score après un excellent travail de la pépite nahdiste Zinedine Boutméne. Le jeune ailier droit de 19 ans a éliminé deux défenseurs du côté gauche, pour servir le défenseur Zinedine Belaïd qui met le cuir au fond des filets. La JSS a joué le tout pour le tout afin de remettre les pendules à l’heure, en s’appuyant sur des joueurs expérimentés tels que Khoualed ou Beldjilali, mais la cause a été perdue face à la détermination du NAHD qui a poursuivi des attaques afin d’assurer un avantage d’aisance. Il y a lieu de noter que la lecture du jeu des milieux défensifs du NAHD a été irréprochable, mais le seul bémol était le fait de ne pas achever les contre-attaques que les protégés de Rezki Remmane devaient mettre en exergue aux entraînements.

Le NAHD réussit l’essentiel et monte d’un cran au classement. Le mérite revient, entre autres, aux enfants du club qui font un excellent début de saison et confirment leur talent.

Des joueurs formés au club comme Zerdoum, Belaid et Boutméne, tous âgés de 20 ans, ont bien saisi leur chance en remplaçant magistralement les grands noms perdus par le NAHD, lors du mercato dernier.

Kader Bentounès