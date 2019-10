Constantine: Ouverture du 8ème festival international de l’inchad

La 8ème édition du festival international de l'inchad de Constantine ouvrira ces portes jeudi au Théâtre régional Mohamed Taher Fergani, avec la participation pour la première fois d'un pays africain, le Sénégal, a indiqué mardi le commissaire du festival, Samir Louahlouah, cités par l’APS.

Au cours d’une conférence de presse consacrée à cet évènement culturel, M. Louahlouah a indiqué qu’en plus de la Syrie, le Maroc et la Tunisie, le Sénégal viendra rehausser le festival et donnera la possibilité au public de découvrir ce genre musical dans sa dimension « purement africaine ».

Qualifiant ce pays d’une « grande école de l’inchad », le même responsable a indiqué que « l’artiste Mohamed Gim Saw de la troupe Nour Essalem du Sénégal animera avec le duo Abderrahmane Bouhbila et Neacer Mirouh de Constantine la soirée de clôture de ce festival international dont l’ouverture coïncide avec la célébration du 65ème anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération (novembre 1954) et la clôture intervient durant la semaine du Mawlid Ennabaoui. A ce titre, M. Louahlouah a indiqué également que « la soirée inaugurale qui sera animée par l’artiste Aya Daghnoudj de la Tunisie et Abdeldjalil Akhrouf de Constantine verra l’interprétation exclusivement de chansons patriotiques algériennes et autres puisées du patrimoine national ».

