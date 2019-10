Le Forum d’El Moudjahid fait revivre la déclaration du 1er-Novembre 1954

A la veille de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution, le forum de la Mémoire d’El Moudjahid a organisé ce mercredi matin une conférence historique sur la Déclaration du 1er–Novembre 1954. Les historiens et intervenants se sont accordé à dire que ce document à dimensions politique, culturelle, religieuse et philosophique constitue toujours une référence pour l’ensemble des Algériens. Le chercheur Ameur Rkhila a abordé la portée et les concepts cités dans la déclaration.

Pour lui, la date du 1er -Novembre 1954 a signé l’acte de naissance d’une révolution exemplaire pour les annales des mouvements de libération des peuples. Le chercheur en histoire a décortiqué le texte dans son fond et sa forme, précisant que ce document a le mérite d’avoir porté le mouvement national de la vision politique de la question algérienne à la phase de l’application sur le terrain, renonçant à toute sorte d’hésitation au sein des différentes formations du mouvement national et du peuple algérien. Le conférencier a tenu à indiquer dans sa lecture, que le concept révolution n’était pas évoqué dans le texte. Mais, dira t-il, les mots utilisés étaient inspirés d’une terminologie politique et juridique très claires. Le document contenait des expressions comme ‘‘l’Unité et le travail’’, ‘‘lutte de libération’’… Les rédacteurs ont laissé la porte ouverte à des négociations et avaient appelé la France à négocier.

Pour le moudjahid etcommissaire principal à la retraite, Aissa Gasmi, la Déclaration du 1er-Novembre, « cette déclaration résume le génie du peuple algérien ».

