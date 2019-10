Le salon international du livre : Inauguré aujourd’hui à Alger

Jeudi le public algérien renouera avec le rendez-vous culturel phare de l'année, le Salon international du livre d'Alger (Sila), qui sera inauguré officiellement ce mercredi

Le Sila verra la participation de 1.030 maisons d'édition, dont 298 algériennes, proposant plus de 183.000 titres, toutes spécialités confondues.

Ce rendez-vous culturel majeur, affichant chaque année un nombre important de visiteurs, est également une occasion pour les lecteurs de découvrir les publications des nombreuses maisons d'édition. Invité d'honneur du Sila 2019, le Sénégal devra être représenté par des auteurs comme Hamidou Sall, Khallil Diallo, Rahmatou Seck Samb, ou encore Abdoulaye Racine Senghor. Une rencontre entre éditeurs algériens et sénégalais est également prévue à la fin du salon dont cette 24e n'offre son estrade qu'à deux auteurs étrangers, le Palestinien Ibrahim Nasrallah et l'Américaine Elaine Mokhtefi, militante de la cause algérienne qui vient de publier ses mémoires chez Barzakh.

L'espace Esprit Panaf devra être dédié à la commémoration du cinquantenaire du Festival culturel panafricain d'Alger de 1969.

Des lectures et conférences seront proposées

