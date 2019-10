Parc national du logement : 9,6 millions d’unités à fin 2018

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, a annoncé, hier à Alger, que le parc national du logement comptait 9.600.969 unités recensées à fin 2018. Le taux d'occupation du logement (TOL) est de l'ordre de 4,49 à Alger, un taux qui devrait diminuer, eu égard au volume du programme de logements qui reste à réaliser, à savoir 1,1 million d'unités, toutes formules confondues, a précisé le ministre lors d'une réunion avec la Commission des finances présidée par Tarek Tridi, président de cette commission, et à laquelle a assisté le ministre chargé des Relations avec le Parlement, Fethi Khouil, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances (PLF) 2020. Le ministre a indiqué devant les membres de la commission qu'un grand volume de logements et d'équipements publics seront réceptionnés en 2020. Concernant le programme de logements en cours de réalisation auquel a été allouée une enveloppe financière de 1.912 milliards de dinars, M. Beldjoud a fait savoir qu'il était réparti entre l'aménagement des nouvelles villes (207 milliards de dinars), les logements (1.015 milliards de dinars), les équipements publics (155 milliards de dinars), l'aménagement et l'urbanisme (530 milliards de dinars) et l'administration et l'information (5 milliards de dinars).

Concernant les réalisations de 2019, le ministre a rappelé la distribution de 161.000 logements et aides à travers le territoire national. Il a cité la distribution de 121.369 logements de différentes formules et l'octroi de 29.435 aides financières pour le logement rural et 10.196 aides financières spéciales au titre des lotissements sociaux dans les régions du Sud et des Hauts plateaux, conformément au décret exécutif 19-259 de septembre 2019. L'année 2019 a également été marquée par la réalisation de 656 structures éducatives réceptionnées lors de la rentrée scolaire 2019-2020, outre 280.400 places pédagogiques et 16.420 lits à l'occasion de la rentrée universitaire. Abordant la stratégie de son département, M. Beldjoud a fait état de la poursuite de la révision de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme n° 90-29 du 1 décembre 1990, en élargissant les concertations aux élus locaux et aux différentes entreprises et ministères. Il est question également de renforcer les dispositifs de contrôle en matière d'urbanisme et de poursuivre la restauration et la réhabilitation des logements, à travers la promotion d'une architecture respectueuse des spécificités et caractéristiques de chaque région du pays, a-t-il poursuivi.

Au volet Habitat, la stratégie du secteur englobe une révision des procédures de financement de l'habitat, en diminuant le recours systématique au Trésor public et en encourageant la réalisation de logements partiellement subventionnés par l'Etat, à l'instar de l'habitat rural, du logement promotionnel aidé (LPA) ou encore la nouvelle formule du logement locatif promotionnel (LLP). De surcroît, le ministère de tutelle s'attellera à la numérisation des actes d'urbanisme, notamment les permis de construire, la simplification et la modernisation des procédures administratives, la décentralisation davantage de décisions administratives et l'aide à l'emploi des jeunes, en les incitant à investir le monde de l'artisanat, pour créer une main-d'œuvre qualifiée et diversifiée. Outre l'organisation de l'entrepreneuriat à travers la publication de textes régissant notamment la déontologie professionnelle, le ministère veillera au respect, par les maîtres d'œuvre étrangers, de l'obligation de consacrer au moins 30% des marchés à la sous-traitance locale et l'octroi de 20% de la commande publique dans le secteur de l'habitat aux jeunes entreprises nationales, outre l'introduction de nouveaux systèmes de construction à même de réduire les délais et les coûts de réalisation.